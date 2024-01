Smiths News plc est un grossiste en journaux et magazines basé au Royaume-Uni. La société soutient les éditeurs et les détaillants. La société exerce ses activités par le biais de son segment Smiths News. Le segment Smiths News comprend Smiths News Core, Dawson Media Direct (DMD), Instore et d'autres activités. Smiths News Core est un distributeur de journaux et de magazines aux détaillants d'Angleterre et du Pays de Galles. DMD fournit des journaux, des magazines et des divertissements en vol aux compagnies aériennes et aux points de voyage au Royaume-Uni. Instore fournit des services de marketing de terrain aux détaillants et aux fournisseurs à travers le Royaume-Uni. Les autres activités comprennent plusieurs entreprises auxiliaires, qui sont adjacentes à Smiths News. Ses principaux services comprennent la livraison de journaux et de magazines, la collecte et le traitement des retours, la gestion des gammes de produits de détail et la fourniture d'informations sur le marché pour prévoir la demande et minimiser les déchets. La société distribue une gamme de médias imprimés depuis les grands détaillants généralistes jusqu'aux petits marchands de journaux indépendants.

Secteur Edition