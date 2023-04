Smiths News renouvelle son contrat de cinq ans avec News UK & Ireland

(Alliance News) - Smiths News PLC a annoncé mercredi avoir décroché un nouveau contrat de cinq ans avec News UK & Ireland Ltd.

Le distributeur de journaux et de magazines basé à Swindon, en Angleterre, a déclaré que le contrat renouvelé concernait tous les territoires de distribution actuels de Smiths News au Royaume-Uni jusqu'en 2029.

News UK est une filiale à 100 % du conglomérat médiatique américain News Corp. Il est propriétaire du Times, du Sunday Times et du Sun.

Smiths News n'a pas révélé le coût du contrat.

L'accord représente 19 % des revenus actuels des journaux et des magazines, a déclaré Smiths News, et il s'agit du cinquième renouvellement de contrat d'éditeur décroché par le distributeur. Avec ce contrat, Smiths News a décroché 65% de ses revenus actuels pour les journaux et les magazines.

Smiths News a également conclu de nouveaux contrats avec Associated Newspapers, Telegraph Media Group, Frontline et Seymour Distribution.

Le directeur général, Jon Bunting, a déclaré : "Je suis très heureux que nous ayons conclu ce contrat : "Je suis très heureux que nous ayons décroché ce nouveau contrat avec News UK et je me réjouis de travailler avec eux sur les futures opportunités de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons désormais décroché près des deux tiers de nos revenus jusqu'en 2029. Nous disposons ainsi d'une excellente plateforme pour nous développer et investir, en garantissant une chaîne d'approvisionnement simplifiée et durable à long terme pour nos éditeurs et nos clients".

Les actions de Smiths étaient en hausse de 2,7 % à 50,00 pence à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

