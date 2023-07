Smithson Investment Trust plc est un fonds d'investissement à gestion externe basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir un véhicule permettant aux investisseurs de s'exposer à un portefeuille de petites et moyennes entreprises cotées ou négociées au niveau mondial, par le biais d'un investissement unique. L'objectif d'investissement de la société est d'offrir aux actionnaires une croissance à long terme de la valeur grâce à une exposition à un portefeuille diversifié d'actions émises par des sociétés cotées ou négociées. Elle se concentre sur l'investissement dans divers secteurs, tels que les technologies de l'information, les soins de santé, les produits industriels, les produits de consommation discrétionnaire, les produits de base de communication, les services aux consommateurs, les produits financiers, les matériaux et les liquidités. Fundsmith LLP est le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) et le gestionnaire d'investissement.