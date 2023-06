SMO Clinplus Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des services d'organisation de gestion de sites (SMO). La société fournit principalement des services SMO aux sociétés pharmaceutiques nationales et étrangères, aux sociétés d'appareils médicaux, ainsi qu'à la recherche clinique et au développement de certains produits liés à la santé. La société fournit à ses clients des services comprenant la planification de la préparation, le démarrage des sites d'essai, l'exécution sur site et la gestion de l'ensemble du processus des projets. L'entreprise exerce ses activités à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Installations et services en soins de santé