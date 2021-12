VAPORESSO laisse une marque à l'exposition eCig 2021 de l'IECIE à Shenzhen, mettant en évidence les kits Target 200 et 100

VAPORESSO au salon Shenzhen IECIE 2021 : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a448a177-721b-4122-b193-f3f3ce135987



SHENZHEN, Chine, 17 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'IECIE vient juste de se terminer à Shenzhen, en Chine. La marque de vapotage de renommée mondiale VAPORESSO a présenté ses produits les plus vendus et ses nouvelles technologies, y compris les derniers kits Target 200 et 100, ainsi que les séries XROS et ZERO, et a été ravie d'interagir avec ses partenaires locaux, ses fournisseurs et ses clients.

L'arrêt IECIE de Shenzhen est l'un des salons de la cigarette électronique les plus influents au monde et couvre la chaîne d'approvisionnement en amont, les produits finaux et les solutions de commerce électronique au sein de l'industrie. Se déroulant du 6 au 8 décembre, le salon de cette année a réuni plus de 500 exposants et plus de 2 500 marques du monde entier.

VAPORESSO a attiré l'attention pendant l'exposition des détaillants, grossistes, distributeurs et passionnés de vapotage. Le stand présentait plusieurs de leurs derniers produits et technologies, ainsi que des jeux et des distributions gratuites de produits. De plus, l'équipe a fourni des diffusions en direct de l'événement sur Facebook pour les visiteurs en ligne.

VAPORESSO présente Target 200 et 100 : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bd6537e-67b9-4396-be6a-cffd6b05cdb1

Les produits présentés comprenaient les dernières séries Luxe, Target, Gen, Xros et Zero. Les nouveaux kits Target 200 et 100 ont été particulièrement populaires lors de l'exposition. Conçues pour les amateurs de vapotage DTL comme pour les amateurs de plein air, les Target 200 et 100 sont fournies dans un design compact et robuste et comprennent le tout nouveau sub-ohm iTank avec la puce Turbo Airflow System AXON 2.0 et les bobines GTi. En utilisant le mode F(t) de la puce, les kits permettent un contrôle précis du chauffage et établissent une nouvelle norme pour l'équilibre des arômes, la restauration du goût et une expérience de vapotage plus satisfaisante.

Séries de produits de VAPORESSO : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b5a0d3b-9aae-44d1-99ed-22d9c0562594

Shenzhen est une plaque tournante internationale clé pour l'industrie du vapotage. Selon le New York Times, environ 90 % des produits de vapotage et cigarettes électroniques au monde y sont conçus et fabriqués. L'industrie mondiale du vapotage devrait croître de16,9 % par an jusqu'en 2026, confirmant encore l'importance continue de Shenzhen en tant que centre de fabrication.

Basée à Shenzhen, la société mère de VAPORESSO, SMOORE International, est le premier fabricant mondial de vapotage, et le premier à avoir été coté en bourse dans l'industrie du vapotage en 2020. Fondée en 2015, VAPORESSO est devenue l'une des plus grandes marques du secteur. Avec une forte présence aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, VAPORESSO détient plus de 1 000 brevets, un nombre qui ne cesse de grimper. Avec l'innovation, la qualité et l'engagement au premier plan, VAPORESSO s'efforce d'aller au-delà de l'ordinaire.