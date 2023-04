Augmentation de la production trimestrielle moyenne de PetroTal

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

PetroTal Corp - Société de développement et de production de pétrole et de gaz basée à Calgary, au Canada, axée sur le Pérou - Atteint une production moyenne de 12 193 barils de pétrole par jour au premier trimestre 2023, en hausse de 17% par rapport au quatrième trimestre 2022. La moyenne des ventes est de 12 618 bopd, en hausse de 21%. Atteint un record de ventes sur la route d'exportation brésilienne en mars d'environ 606 521 barils, soit 19 565 bopd. Avec les ventes à la raffinerie d'Iquitos, la société a réalisé des ventes totales record d'environ 666 515 barils en mars, soit 21 500 b/j. Manuel Pablo Zuniga-Pflucker, directeur général, déclare : "Nous espérons poursuivre sur cette lancée pendant le reste de l'année, après avoir déjà récupéré 97 % des volumes contraints du premier trimestre 2023 en avril 2023, et répondre aux attentes actuelles pour l'ensemble de l'année 2023. Nous nous engageons à rechercher d'autres voies d'exportation, y compris le [pipeline du nord du Pérou], dans le but d'atteindre notre précédent record de production de 26 000 bpj à court terme."

Smoove PLC - Fournisseur de services en ligne pour les marchés de l'immobilier et de l'intermédiation financière, basé à Thame, en Angleterre - indique que les discussions avec un tiers, qui n'auraient pas abouti à une offre pour l'entreprise, ont pris fin. Les discussions portaient sur une autre transaction potentielle et ne sont pas liées à l'offre de PEXA Group Ltd.

NAHL Group PLC - société de gestion de sinistres d'assurance basée à Northamptonshire, Angleterre - annonce la vente de Homeward Legal Ltd. La filiale est considérée comme non essentielle et sa vente permettra au groupe de se concentrer davantage sur ses principaux domaines de croissance. Note que la contrepartie sera l'équivalent de la valeur de l'actif net de Homeward Legal à la fin de la vente, soit environ 150 000 GBP. Il ajoute que le produit de la vente sera utilisé pour le fonctionnement général de l'entreprise. En outre, la vente renforcera le bilan et aura un impact positif sur la marge brute.

Deltex Medical Group PLC - Fabricant de systèmes de surveillance cardiaque basé à Chichester, Angleterre - A l'intention de lancer son nouveau moniteur en juin 2023, après avoir effectué un "examen détaillé du petit nombre de points en suspens qui doivent être traités afin de compléter le dossier technique réglementaire du nouveau moniteur". Signature d'un prêt relais de 250 000 GBP avec le président Nigel Keen afin de tirer parti de l'intérêt du marché et de la demande anticipée. Le directeur général, Andy Mears, déclare : "Maintenant que nous avons une date de lancement pour le nouveau moniteur, nous devons nous assurer que nous construisons suffisamment d'unités pour répondre à la demande attendue. L'intérêt initial pour le nouveau moniteur a été bon et nous sommes impatients d'y donner suite avec un approvisionnement en temps utile du nouveau produit."

ActiveOps PLC - Fournisseur de logiciels d'automatisation des processus de gestion pour les opérations de back-office, basé à Reading, en Angleterre - Prévoit un chiffre d'affaires d'environ 25 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, soit une augmentation de 11 % par rapport aux 22,9 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Prévoit des résultats supérieurs aux attentes du marché, de l'ordre de 24,6 à 25,1 millions de livres sterling, et supérieurs aux estimations du marché, de l'ordre de 500 000 livres sterling, en ce qui concerne la perte ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, en vue d'un résultat positif avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Richard Jeffery, président-directeur général, déclare : "ActiveOps a progressé au cours de l'année écoulée, dépassant les objectifs que nous nous étions fixés en temps utile pour notre [introduction en bourse], décrochant un chiffre d'affaires important et atteignant un taux d'Ebitda positif à l'aube du dernier trimestre de l'année. Nous avons continué à étendre l'utilisation de nos propositions à notre liste croissante de clients de premier ordre, démontrant ainsi l'attrait de nos solutions et le retour sur investissement clair qu'elles apportent à nos clients en ces temps difficiles sur le plan macroéconomique. Avec un ensemble de produits de pointe qui aident les clients à résoudre des problèmes en temps réel, des niveaux élevés de revenus récurrents, une voie claire vers la rentabilité, une position de trésorerie croissante et une base de clients résiliente et diversifiée, nous sommes bien placés pour continuer à réaliser nos plans de croissance."

SigmaRoc PLC - société de matériaux de carrière - Déclare que l'Ebitda sous-jacent au premier trimestre 2023 est supérieur à celui de l'année précédente et légèrement supérieur à ses attentes. Le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait s'élever à 137,1 millions de livres sterling, avec des volumes en hausse de 1 % par rapport au budget. Le directeur général Max Vermorken déclare : "Le groupe a réalisé des performances supérieures aux attentes au premier trimestre, malgré des conditions de marché variables, en tirant parti de sa capacité à concentrer ses activités sur les segments de croissance et à réaliser de nouveaux gains de marge grâce à l'efficacité opérationnelle et à une gestion active des coûts. Le groupe a également fait des progrès significatifs dans son pipeline d'acquisition, avec trois projets de développement importants initiés au cours du trimestre." La société se dit "très confiante" quant aux "progrès significatifs" qu'elle réalisera au cours de l'année en cours et au-delà. Le président exécutif David Barrett achète 115 000 actions à 58 pence chacune au début du mois de mars pour un montant total de 66 700 GBP.

Strategic Minerals PLC - société minière basée à Londres - Le revenu du premier trimestre 2023 est de 415.000 USD, soit une baisse de 37% par rapport aux 663.000 USD de l'année précédente. Cette baisse reflète la réduction anticipée de la demande de certains clients, liée au ralentissement de l'activité économique aux États-Unis. Le tonnage du premier trimestre est de 4.734 tonnes, en baisse de 55% par rapport aux 10.609 tonnes de l'année précédente.

