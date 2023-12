(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Kropz PLC - Producteur et développeur de phosphate en Afrique du Sud - La filiale Kropz Elandsfontein Ltd et ARC Fund ont convenu d'une facilité de prêt de 115 millions de ZAR en raison du retard dans l'organisation du refinancement de sa facilité de prêt BNP. La société indique qu'elle est en train de refinancer son prêt BNP, mais précise que le prêt de remplacement devrait être accordé au cours du premier trimestre 2024, soit plus tard que le 31 décembre, comme prévu précédemment. Elle indique qu'elle a effectué son premier tirage sur son prêt ARC Fund vendredi, en prenant 62,5 millions de ZAR.

Tullow Oil PLC - explorateur et producteur de pétrole et de gaz - Déclare que 140,9 millions de dollars d'obligations ont été déposés dans le cadre de son offre d'obligations d'emprunt 2025. Le directeur financier Richard Miller déclare : " 2023 a été une année de transformation pour notre bilan. Après le démarrage du projet Jubilee South East au début de l'année, nous sommes maintenant dans une période de flux de trésorerie libre important, avec environ 800 millions USD qui devraient être générés entre 2023 et 2025."

TI Fluid Systems PLC - Société basée à Oxford, Angleterre, qui conçoit et fabrique des systèmes de gestion thermique et de traitement des fluides - déclare avoir achevé la première tranche de 5 millions d'euros de son rachat d'actions de 40 millions d'euros. Elle déclare qu'elle entamera la deuxième tranche de son rachat, d'une valeur maximale de 20 millions de livres sterling, à partir de vendredi.

Entain PLC - Opérateur de paris sportifs et de jeux d'argent basé à Londres, via Coral, Ladbrokes, PartyPoker et diverses autres marques - Déclare avoir nommé Stella David au poste de directeur général par intérim. Pierre Bouchut est nommé directeur indépendant principal. Le président Barry Gibson a déclaré : "Au nom du conseil d'administration, je suis ravi que Pierre ait accepté d'assumer le rôle d'administrateur indépendant principal en remplacement de Stella. Sa grande expérience au sein du conseil d'administration et sa connaissance de l'entreprise le placent dans une position idéale pour le rôle d'administrateur indépendant principal".

Wentworth Resources PLC - Société de production de gaz naturel centrée sur la Tanzanie - 57% des actionnaires ont voté contre la résolution relative à la rémunération des administrateurs.

Smoove PLC - Fournisseur de solutions logicielles pour le marché du logement basé à Oxon, Angleterre - Déclare que le tribunal britannique a émis une ordonnance sanctionnant son acquisition par Digcom UK Holdings Ltd. Il précise que les conditions de l'acquisition ont été remplies et que la remise de l'ordonnance du tribunal devrait avoir lieu le 19 décembre.

Yooma Wellness Inc - Fabricant de CBD et de produits de bien-être liés au cannabis basé à Toronto, Canada - Déclare que ses actions ont été retirées de la vente à compter de vendredi. La société indique que la négociation de ses actions a été interrompue car elle n'a pas respecté la date limite du 15 juillet pour la publication de ses comptes audités. La société a décidé de demander une liquidation volontaire.

Kibo Energy PLC - Société basée à Galway, Irlande, avec des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - déclare avoir reçu un prêt de 81.329 GBP de Paulus Fillippus Venter, son directeur non exécutif. Le produit du prêt sera utilisé pour le fonds de roulement. Le prêt n'est pas assorti d'un délai de remboursement fixe et son taux d'intérêt est de 7 %.

Dial Square Investments PLC - Véhicule d'investissement basé à Manchester - Déclare avoir accepté d'acquérir EnergyPathways Ltd par le biais d'une prise de contrôle inversée. Elle indique que l'acquisition était subordonnée à son admission sur le marché AIM de Londres et qu'elle demandera donc l'annulation de ses actions. Note qu'elle lève 2,0 millions de livres sterling par le biais d'un placement de 50,0 millions d'actions à 4 pence par action dans le cadre de l'offre publique d'achat inversée. Elle indique qu'elle a demandé l'admission de ses actions émises, qui devrait intervenir le 20 décembre. Lors de l'admission, elle prévoit une capitalisation boursière de 6,3 millions de livres sterling. EnergyPathways est une société intégrée de transition énergétique.

