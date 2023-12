Smoove plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions logicielles. L'eConveyancer de la société est un canal de distribution pour le transfert de propriété au Royaume-Uni, mettant en contact les consommateurs et les professionnels du droit par le biais de services de comparaison, qui fournissent des solutions pour les déménagements et le marché des réhypothèques. L'eConveyancer est utilisé par les courtiers en hypothèques et d'autres intermédiaires pour aider leurs clients à comparer puis à mandater un avocat ou un transfert de propriété contrôlé, approuvé et réglementé. Ses produits et services comprennent Smoove Start, Smoove Complete et Smoove Home. Smoove Start permet aux agents immobiliers d'intégrer leurs clients grâce à la vérification numérique des documents d'identité, aux contrôles anti-blanchiment et aux coordonnées des clients. Smoove Complete offre aux agents immobiliers indépendants un cadre et une plateforme numérique leur permettant de travailler dans un environnement juridique optimisé. Smoove Home offre aux déménageurs un service sans friction pour la mise en place de contrats de services publics et d'assurance.

Secteur Logiciels