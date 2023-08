Smruthi Organics Limited fabrique et vend des médicaments en vrac et des produits intermédiaires de principes pharmaceutiques actifs (API). Les secteurs d'activité de la société comprennent la formulation. Les produits de la société comprennent AMLODIPINE BESILATE, AMISULPRIDE, CARBIDOPA, CIPROFLOXACINE, DILOXANIDE FUROATE, FENOFIBRATE, METFORMIN HYDROCHLORIDE, NORFLOXACINE, PEFLOXACINE, TELMISARTAN, AMLODIPINE BASE et PHTHALOYL AMLODIPINE. La société possède deux usines de fabrication à Solapur, Maharashtra, avec une capacité de réacteur combinée de plus de 320 kilolitres. La société fabrique des API du kilo à la tonne métrique. L'entreprise est au service des sociétés pharmaceutiques en Inde et dans le monde entier. La société s'adresse à la fois aux marchés nationaux et internationaux.

Secteur Produits pharmaceutiques