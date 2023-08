Smurfit Kappa Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'emballages en papier. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - emballages (84,7%) : cartons ondulés, cartons en papier recyclé, cartons en papier kraft, etc. ; - produits de spécialités (15,3%) : cartons solides, cartons graphiques, sacs en papier, cartons plats, etc. A fin 2021, le groupe dispose de plus de 350 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (1,1%), Allemagne (13,9%), France (10,8%), Pays Bas (9,1%), Royaume Uni (8,9%), Europe (33,4%), Mexique (9,8%) et Amériques (13%).

Secteur Emballages papier