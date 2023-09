La rumeur se concrétise : l'irlandais Smurfit Kappa et l'américain WestRock vont se rapprocher pour créer un spécialiste mondial des emballages. Smurfit WestRock sera basée en Irlande, à Dublin. Les actionnaires de WestRock recevront une actions Smurfit Kappa et 5 USD en numéraire en échange de l'apport d'une action. La transaction valorise l'Américain 43,51 USD par titre, sur la base de la clôture de l'action de l'Irlandais au 11 septembre 2023.

Smurfit Kappa et WestRock, deux géants de l'emballage, ont annoncé mardi leur fusion pour créer Smurfit WestRock, un leader mondial de l'emballage. La société précise de "l'emballage durable", il faut bien vivre avec son temps. Cette fusion, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, crée un groupe générant 34 Mds$ de revenus et 5,5 Mds£ d'Ebitda, sur la base des chiffres sur 12 mois arrêtés au 30 juin dernier.

Tony Smurfit aux commandes

La nouvelle entité, qui sera domiciliée en Irlande et cotée à la fois sur le NYSE et le LSE, sera dirigée par Tony Smurfit en tant que PDG et Irial Finan en tant que président. Les entreprises prévoient de demander l'inclusion dans l'indice boursier américain dès que possible. Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du groupe et ceux de WestRock 49,6%.

La fusion devrait être bénéfique pour les actionnaires des deux entreprises, avec une augmentation à un chiffre élevé du bénéfice par action de Smurfit Kappa sur une base pré-synergie et de plus de 20% en incluant les synergies de coûts d'ici la fin de la première année complète après la finalisation de la transaction, assurent les promoteurs de la transaction.

Smurfit WestRock combinera les forces de Smurfit Kappa, un leader européen de l'emballage en carton ondulé et du carton pour conteneurs, et de WestRock, un leader aux États-Unis avec une forte présence au Brésil et au Mexique. Ensemble, ils offriront une gamme diversifiée de solutions d'emballage pour répondre à une variété de marchés en croissance.

La transaction, qui est soumise à l'approbation des actionnaires, des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au deuxième trimestre de l'année civile 2024.