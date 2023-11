Snail, Inc. est un développeur et éditeur indépendant de divertissements numériques interactifs pour les consommateurs du monde entier. La société propose un portefeuille de jeux conçus pour être utilisés sur diverses plateformes, notamment les consoles, les ordinateurs personnels (PC) et les appareils mobiles. Sa franchise phare, ARK : Survival Evolved, est un jeu d'action-aventure de survie en bac à sable qui se déroule dans un environnement ouvert avec un cycle jour-nuit dynamique. La société a développé ARK en partenariat avec Studio Wildcard et a publié cinq packs d'extension, ou contenus téléchargeables (DLC), dont Scorched Earth, Aberration, Extinction et Genesis 1 & 2. Its Last Oasis est un jeu de survie nomade massivement multijoueur en ligne (MMO) qui met l'accent sur le JcJ, la guerre des clans et les interactions sociales. Atlas est un jeu de survie en bac à sable sur le thème des pirates. Elle propose une plateforme de micro-influenceurs, NOIZ, grâce à laquelle les influenceurs peuvent entrer en contact avec des marques dans le besoin. Elle développe également des titres en utilisant une approche de partenariat.

Secteur Logiciels