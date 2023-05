Le partenaire JV de Prospex récupère les fonds de la garantie de bonne fin en Italie

Prospex Energy PLC - société d'investissement dans l'exploration avec des investissements principaux en Espagne et en Italie - Notes Po Valley Energy Ltd a récupéré les 757 000 euros de garantie de bonne fin déposés auprès de Snam Spa, le gestionnaire du réseau de transport national italien. Po Valley Energy Ltd est l'opérateur de la concession de production Selva Malvezzi dans laquelle Prospex détient une participation de 37%. Mark Routh, directeur général de Prospex, commente : "L'équipe de Po Valley continue de travailler pour le compte de la coentreprise et la nouvelle installation de gaz ainsi que la connexion au réseau ont été approuvées par le gestionnaire du réseau de transport national italien. Le retour de l'obligation SNAM est un coup de pouce attendu mais bienvenu".

Cours actuel de l'action : 8,75 pence, inchangé mardi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 90

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.