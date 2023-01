Le segment de l'énergie est le pire à Milan ; Gas Plus résiste aux baisses

(Alliance News) - Les actions du secteur de l'énergie ont été le pire segment jeudi sur la Piazza Affari, l'indice sectoriel ayant chuté de 2,1 pour cent.

Tenaris s'en sort le plus mal avec 4,1%, reculant après deux sessions haussières et se positionnant en bas de la liste.

Snam a chuté de 3,0 %. La société a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son plan stratégique à l'horizon 2026, qui prévoit des investissements totaux de 10 milliards d'euros, soit une augmentation de 23 % par rapport au plan précédent de 2021-2025, qui s'élevait à 8 milliards d'euros.

Sur ce montant, 9 milliards d'euros sont destinés aux infrastructures gazières. "Les investissements pour le développement et la modernisation des infrastructures de transport et de stockage de Snam sont réalisés en vue de la "préparation des actifs H2", tandis que les activités de certification se poursuivent sur le réseau existant, qui prévoit d'atteindre 3 000 km d'ici 2026, contre 750 km en 2022, et les contrôles sur le stockage, les stations de compression et le système de comptage", explique la société dans une note.

Sur une note positive, cependant, Gas Plus augmente de 0,4 pour cent à 2,49 euros, après deux fermetures dans une tendance baissière.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.