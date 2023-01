Milan haussier à 25.800 ; positif Saipem et Eni

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert la première session de la semaine en hausse, aidés par l'espoir d'une reprise de la demande de produits chinois après la réouverture post-pandémie, ainsi que par une Réserve fédérale que les marchés commencent à anticiper comme moins faucon lors des prochaines réunions, avec des hausses plus modérées des taux directeurs.

Les marchés semblent majoritairement positionnés sur une hausse du taux des fonds fédéraux de seulement 25 pb. Dans l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR - la hausse du taux principal pour la réunion du 1er février voit une augmentation de la probabilité maintenant à 93% dans la fourchette supérieure de 450/475 bps. En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone des 475/500 bps est de 7%. L'objectif actuel se situe entre 425 et 450 points de base.

La Banque du Japon, quant à elle, doit tenir une réunion d'urgence aujourd'hui alors qu'elle est occupée à maintenir son nouveau plafond de rendement pour l'obligation d'État à 10 ans à 0,5 %.

Le FTSE Mib a donc progressé de 0,2 pour cent pour atteindre 25 821,13.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,1 pour cent, tout comme le CAC 40 à Paris, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,2 pour cent.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation augmente de 0,3 % à 42 144,72, la petite capitalisation de 0,4 % à 29 343,44 et l'Italie croissance de 0,3 % à 9 520.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Saipem a pris un bon départ, progressant de 2,9% pour prendre la tête.

La société mère Eni, quant à elle, a augmenté de 0,6 %. Le chien à six pattes a annoncé ce week-end une nouvelle découverte majeure de gaz dans le puits d'exploration Nargis-1 dans la concession Nargis Offshore Area en Méditerranée orientale, au large de l'Égypte. Le puits Nargis-1, foré par 309 mètres d'eau par le navire de forage Stena Forth, a rencontré environ 61 mètres de grès miocène et oligocène contenant du gaz. La découverte peut être développée en exploitant la proximité de l'infrastructure existante d'Eni.

Soutenant le bon départ du secteur des hydrocarbures, Snam a progressé de 0,2% à 4,87 euros. La Deutsche Bank a relevé son prix cible sur le titre à 5,20 euros, contre 5,00 euros auparavant.

Parmi les rares perdants, Buzzi Unicem a clôturé en baisse de 0,5 %.

Dans le segment des cadets, Alérion a augmenté de 3,8 % pour atteindre 32,75 euros par action.

Webuild - dans l'argent avec 0,3% - a rapporté lundi que la filiale américaine Lane a obtenu un contrat de 218 millions USD pour augmenter la capacité et améliorer la mobilité et la sécurité à l'intersection de l'Interstate 4 (I-4) et de Sand Lake Road (State Road 482) dans le comté d'Orange, en Floride. L'intersection fait partie du célèbre couloir touristique d'Orlando qui relie certaines des attractions les plus importantes de la Floride centrale, telles que Universal Studios, Sea World et Walt Disney World.

Salvatore Ferragamo a également grimpé, marquant une hausse de 0,5 % à 17,75 euros. Bank of America a relevé sa juste valeur sur l'action à 14,00 euros contre 12,00 euros.

Le FC Juventus était dans le rouge, en baisse de 2,8% à EUR0,3226 après la lourde défaite face à Naples, qui a compromis la course au Scudetto.

Sur les Small-Cap, achats sur Giglio.Group, qui a progressé de 8,5% et porté la clôture hebdomadaire à 10%.

Brioschi a également évolué à la hausse, affichant un gain de 3,3 % après une perte de 0,3 % la veille de la séance.

Eukedos, en revanche, a grimpé de 2,8 %, ce qui laisse présager que la troisième session se terminera du côté haussier.

En queue de peloton, Bialetti a chuté de 2,8 %, tirant les rames du bateau après deux séances haussières.

Parmi les PMI, Culti Milano a gagné 6,3%, rebondissant après la contraction de 5,1% de vendredi.

Le côté acheteur a également prévalu sur Iervolino Entertainment, qui a augmenté de 5,6 pour cent.

À la baisse, High Quality Food a chuté de 3,1 pour cent et a clôturé en baisse.

À New York, vendredi soir, le Dow a clôturé dans le vert avec une hausse de 0,3 %, le Nasdaq de 0,7 % et le S&P 500 de 0,4 %.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei a cédé 1,1 pour cent, le Hang Seng a clôturé juste au-dessus du pair, tandis que le Shanghai Composite a repris 1,0 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0807 contre USD1.0818 à la clôture de vendredi. La livre, quant à elle, valait 1,2180 USD contre 1,2199 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,63 USD le baril, contre 84,43 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 911,25 USD l'once, contre 1 911,08 USD l'once la session précédente.

Lundi, les marchés américains seront fermés pour le Martin Luther King Day tandis que, sur le front macroéconomique, à 1100 CET, place à l'indice ZEW sur le sentiment dans la zone euro et en Allemagne. A 1200 CET, nous poursuivons avec les réserves totales d'actifs de la zone euro.

