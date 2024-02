(Alliance News) - Snam Spa a annoncé lundi qu'elle a réalisé avec succès l'émission obligataire en deux tranches dans le cadre de la finance durable publiée il y a quelques jours, avec l'avis de la deuxième partie d'ISS Corporate.

La tranche Green Bond à échéance février 2028 pour le financement de projets verts alignés sur la taxonomie européenne a un montant de 500 millions d'euros et une échéance au 19 février 2028, avec un coupon annuel de 3,375% et un prix de re-offer de 99,596% correspondant à un spread de 70 points de base par rapport au mid swap de référence.

La tranche d'obligations liées au développement durable, d'un montant de 1 milliard d'euros, arrive à échéance le 19 février 2034, avec des coupons liés à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions des catégories 1 et 2 d'ici à 2030 et une prime sur le remboursement du principal liée à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de la catégorie 3 d'ici à 2032. Le coupon annuel est de 3,875% avec un prix de rachat de 99,504% correspondant à un spread de 120 points de base par rapport au mid swap de référence.

Snam a donc émis sa première obligation verte pour financer des projets verts éligibles alignés sur la taxonomie européenne et sa première obligation liée au développement durable liée à l'objectif de réduction des émissions du champ d'application 3, en plus des objectifs de réduction des émissions du champ d'application 1 et du champ d'application 2, a déclaré la société.

" Notre engagement significatif dans la réduction des émissions de CO2 est également reconnu par la première évaluation mondiale Net Zero obtenue par Moody's, qui certifie l'alignement de la trajectoire de décarbonisation de Snam avec les scénarios envisagés par l'Accord de Paris ". La transaction d'aujourd'hui a atteint plus de 6 milliards d'euros et représente une nouvelle étape dans notre stratégie financière visant à couvrir le plan d'investissement annoncé en janvier dernier, en vue d'atteindre l'objectif de 85 % de financement durable", a commenté Luca Passa, directeur financier de Snam.

L'action Snam a clôturé dans le vert lundi, en hausse de 1,6 % à 4,36 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

