Snam, Stogit stocke 9,3 milliards de mètres cubes de gaz en décembre

(Alliance News) - Snam Spa a annoncé mardi que les stocks de gaz naturel au 31 décembre 2022 dans les installations de stockage de sa filiale Stogit s'élevaient à 9,3 milliards de mètres cubes, plus 4,5 milliards de mètres cubes de stockage stratégique.

Cette quantité est supérieure d'environ 2,6 milliards de mètres cubes au stock de 6,7 milliards de mètres cubes à la fin de décembre 2021.

En termes de pourcentage, le taux de remplissage est d'environ 84 %, contre 68 % un an plus tôt. Soixante-dix pour cent du volume de gaz se trouve dans les sites de la vallée du Pô, tandis que les 30 % restants se trouvent dans le champ de Fiume Treste, dans les Abruzzes.

"Compte tenu de la poursuite de la saison hivernale, il s'agit d'un résultat très positif, rendu possible non seulement par des conditions météorologiques favorables et le Plan national de maîtrise de la consommation, mais déterminé et soutenu par les actions mises en œuvre par Snam pour optimiser la gestion des flux", explique la compagnie dans une note.

"En particulier, sur la base des données préliminaires de décembre dernier, la consommation de gaz au quatrième trimestre 2022 s'est élevée à environ 16,9 milliards de mètres cubes, soit une économie de 5,6 milliards de mètres cubes par rapport aux 22,5 milliards de mètres cubes du trimestre correspondant de 2021. Un résultat qui devrait également être attribué à la baisse de la demande industrielle et au passage de certains services publics à des combustibles alternatifs au gaz naturel."

"Au début du mois de novembre dernier, un nouveau service de stockage à contre-courant a été lancé, qui prévoyait d'offrir aux utilisateurs une capacité d'injection allant jusqu'à 600 millions de mètres cubes au cours de la période novembre-décembre, les décaissements devant être effectués au cours du trimestre janvier-mars 2023."

Snam a terminé la journée de mardi dans le vert de 0,9 pour cent à 4,66 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

