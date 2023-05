Snam confirme ses objectifs après une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre

L'opérateur de réseau de gaz italien Snam a confirmé jeudi ses objectifs pour l'année en cours, après avoir enregistré une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Les ventes entre janvier et mars ont atteint 912 millions d'euros (1 milliard de dollars) grâce à l'activité régulée du groupe, a déclaré la société.

Le bénéfice de base ajusté a augmenté de 1,5 % pour atteindre 597 millions d'euros au cours de la période, grâce à la croissance de l'activité de transition énergétique du groupe.

La demande de gaz en Italie au premier trimestre 2023 s'est élevée à 20,5 milliards de mètres cubes (Gm3), soit une baisse de 19 % par rapport à l'année précédente, en raison de la diminution de la consommation dans tous les secteurs dans lesquels Snam opère.

Snam a déclaré que les estimations les plus récentes sur l'évolution de la demande de gaz en Italie pour 2023 étaient en ligne avec 2022, lorsque le pays a consommé 69 milliards de mètres cubes.

Le groupe, qui gère également la majeure partie des installations de stockage de gaz de l'Italie, a déclaré que le pays était en bonne forme avant une saison hivernale au cours de laquelle les importations en provenance de Russie devraient encore diminuer.

"Nous ferons face à l'hiver prochain avec un système énergétique beaucoup plus fort et plus résistant grâce aux installations de stockage qui sont encore remplies à 65 %", a déclaré Stefano Venier, PDG de Snam, dans un communiqué.

Le groupe achève les travaux de son nouveau terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le port toscan de Piombino, dont l'exploitation commerciale devrait débuter à la fin du mois.

(1 $ = 0,9084 euro) (Reportage de Francesca Landini Rédaction d'Alvise Armellini et Mark Potter)