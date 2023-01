Snam, développement et transition énergétique dans le nouveau Plan

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Snam Spa a annoncé jeudi qu'il avait approuvé le plan stratégique à l'horizon 2026, qui prévoit des investissements totaux de 10 milliards d'euros, soit une augmentation de 23 % par rapport au précédent pour la période 2021-2025, qui s'élevait à 8 milliards d'euros.

Sur ce montant, 9 milliards d'euros sont destinés aux infrastructures gazières. "Les investissements pour le développement et la modernisation des infrastructures de transport et de stockage de Snam sont réalisés en vue de la "préparation des actifs H2", tandis que les activités de certification se poursuivent sur le réseau existant, qui prévoit d'atteindre 3 000 km d'ici 2026, contre 750 km en 2022, et les contrôles sur le stockage, les stations de compression et le système de comptage", explique la société dans une note.

Les investissements dans le domaine de la transition énergétique s'élèvent à 1 milliard d'euros.

"L'engagement de Snam à atteindre l'objectif de neutralité carbone pour 2040 reste solide même dans un contexte extrêmement difficile, dicté par d'importants changements dans l'implantation industrielle et l'évolution des flux de transport de gaz dans le pays", peut-on lire dans la note.

En complément des objectifs liés à la réduction des émissions, "l'engagement envers les autres dimensions de la durabilité qui font partie de la Snam ESG Scorecard et l'action mise en œuvre également en collaboration avec la Fondation Snam sur les dimensions de la transition juste reste confirmé".

SnamTEC est le programme d'innovation et de numérisation du Groupe auquel environ 450 millions d'euros d'investissements seront alloués sur la période du plan. Il s'agit d'un programme qui regroupe 52 projets dans 4 macro-domaines (sécurité, résilience des actifs, optimisation des processus et activités visant à améliorer la durabilité de l'entreprise) et permet, entre autres, la maintenance prédictive et l'optimisation des interventions, de manière à minimiser les coûts et les temps d'arrêt, contribuant ainsi à la sécurité et à la continuité des approvisionnements.

Sur la période 2022-2026, Snam prévoit une croissance significative des indicateurs clés de performance tout en maintenant sa solidité financière. Sur l'horizon du plan, les BAR devraient croître à un taux annuel moyen de plus de 5 % en 2022-2026, soit plus du double des prévisions de l'horizon du plan précédent, en raison de la hausse des investissements et du déflateur. En outre, une croissance annuelle moyenne de l'Ebitda d'environ 7 % est attendue, contre 4,5 % dans le précédent Plan 2021-2025, principalement en raison de la croissance du RAB (80 %), de la hausse de la rémunération du cadre réglementaire, de la contribution croissante des incitations basées sur les résultats et de l'activité de transition énergétique.

Ensemble, ces facteurs contribueront à la croissance prévue de l'EBITDA du groupe d'environ 2,85 milliards d'euros jusqu'en 2026, dont environ 140 millions d'euros seront liés aux activités de transition énergétique.

Enfin, une croissance annuelle moyenne de 3 % du bénéfice net est attendue en raison de l'augmentation de la rentabilité industrielle de l'entreprise et des mesures d'efficacité, compensée par une augmentation des frais financiers due à la hausse des taux d'intérêt, qui sont supposés atteindre une moyenne de 2 % sur la période du plan, contre une prévision de 1,1 % dans le plan précédent 2021-2025.

Par rapport à l'objectif de bénéfice net pour 2022 d'au moins 1,13 milliard d'euros, la projection jusqu'à la fin de 2026 est de 1,27 milliard d'euros.

En outre, la politique de dividende a été confirmée et prolongée d'un an : la croissance annuelle minimale du dividende de 2,5% a été prolongée jusqu'en 2026, avec confirmation de la majoration de 5% par action en 2022.

Snam prévoit de distribuer un dividende total de 0,2751 euro par action en 2023, dont 40% sous forme d'acompte.

Sur la période du plan, Snam, dont la dette devrait atteindre environ 18 milliards d'euros en 2026, prévoit de maintenir des ratios de crédit, à la fois de flux (FFO/Dette nette) et de stock (Dette nette/Actifs fixes y compris les filiales) conformes à la solvabilité actuelle et une combinaison de dettes à taux fixe et à taux variable d'environ 2/3.

Snal a ouvert la séance de mercredi dans le rouge de 0,5 pour cent à 4,98 euros.

