Snam S.p.A. est le leader européen du transport de gaz naturel. Le groupe développe également des activités de stockage et de regazéification de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de gaz naturel (58,4%) : détention, à fin 2023, d'un réseau d'environ 38 000 km de gazoducs (64,1 milliards de m3 transportés en 2023) ; - stockage de gaz naturel (13%) ; - regazéification de gaz naturel liquéfié (1,8%) ; - autres (26,8%) : développement et gestion de projets d'efficacité énergétique et d'unités de production de biogaz et de biométhane, prestations de compression de gaz, de location de câbles à fibre optique, etc.