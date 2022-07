Snap : Jefferies abaisse son objectif de cours

L'analyste estime que les résultats du 2ème trimestre ont offert peu d'éléments positifs, un commentaire sur la stagnation de la croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel et aucune prévision de chiffre d'affaires.



Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours abaissé à 20 $ (contre 25 $).



' Pour tenir compte de la détérioration rapide de la demande publicitaire, nous abaissons nos prévisions de revenus pour l'exercice 2022 et l'exercice 2023 de 6% et 17%, respectivement. Nous modélisons maintenant une croissance du chiffre d'affaires de 14% et 19% pour les exercices 2022 et 2023 ' indique Jefferies.



