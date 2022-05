Snap : Susquehanna abaisse son objectif de cours

Les analystes de Susquehanna indiquent avoir revu à la baisse leur objectif de cours sur Snap, qu'ils ramènent de 34 à 14 dollars, suite à l'avertissement lancé lundi par le groupe technologique.



Le broker américain - qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre - précise que les éléments contraires dont pâtit la société incluent la remontée de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les problèmes d'approvisionnement, la pénurie de main d'oeuvre et la guerre en Ukraine.



'Snap a déclaré que les changements apportés à iOS 14 continuaient également de pénaliser son activité', ajoute le courtier, qui note que l'entreprise prévoit de ralentir en conséquence ses plans de recrutement et d'investissements.



Dans son étude, Susquehanna fait remarquer que le groupe de Santa Monica (Californie) fait moins bien que son grand rival Instagram depuis plusieurs années, mais souligne qu'il n'a d'autre choix que de s'accrocher à la population des 18-34 ans afin d'attirer les annonceurs.



Le courtier rappelle néanmoins que les choses pourraient être amenées à changer et qu'un projet d'acquisition pourrait rapidement se concrétiser, et à un prix élevé, sur le modèle du rachat de LinkedIn par Microsoft.



'Snap pourrait constituer une cible séduisante pour un groupe comme Alphabet (Google), qui n'a jusqu'ici pas réussi à développer son propre réseau social de manière organique', conclut-il.



Après son plongeon de plus de 43% de la veille, le titre Snap se reprenait mercredi matin à la Bourse de New York, affichant un gain de plus de 10% en milieu de matinée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.