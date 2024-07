Le Sénat américain a adopté jeudi, sur une base largement bipartisane, deux projets de loi sur la sécurité en ligne qui obligeraient les entreprises de médias sociaux à assumer la responsabilité de l'impact de leurs plateformes sur les enfants et les adolescents, une mesure que les parents et les défenseurs des droits de l'homme réclament depuis des années.

Les projets de loi ont franchi un obstacle procédural critique 86-1, préparant le terrain pour un vote final la semaine prochaine.

"Big Tech, nous ne vous faisons plus confiance pour prendre des décisions à notre place", a déclaré le sénateur démocrate Richard Blumenthal, l'un des auteurs des projets de loi. "Les constructeurs automobiles sont tenus d'installer des ceintures de sécurité et des airbags. Il doit en être de même pour les entreprises de médias sociaux".

L'avenir des projets de loi n'est pas clair à la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, qui a suspendu ses travaux jusqu'en septembre.

La loi sur la sécurité des enfants en ligne (Kids Online Safety Act) explicite le "devoir de diligence" des entreprises de médias sociaux à l'égard des mineurs qui utilisent leurs produits, en mettant l'accent sur la conception des plateformes et la réglementation des entreprises.

Il exigerait des plateformes de médias sociaux qu'elles offrent aux mineurs la possibilité de protéger leurs informations et qu'elles désactivent par défaut les fonctions addictives de leurs produits, afin de prévenir et d'atténuer les dangers auxquels sont exposés les mineurs, notamment le suicide et les troubles de l'alimentation.

La loi sur la protection de la vie privée des enfants et des adolescents en ligne interdirait la publicité ciblée sur les mineurs et la collecte de données sans leur consentement, et donnerait aux parents et aux enfants la possibilité de supprimer leurs informations des plateformes de médias sociaux.

Ces projets de loi, surnommés respectivement KOSA et COPPA 2.0, constituent la première initiative majeure visant à garantir la sécurité des enfants en ligne depuis l'adoption de la COPPA en 1998, avant l'avènement des smartphones.

Les projets de loi permettraient également aux chercheurs de mieux comprendre les algorithmes des entreprises et leur impact sur les enfants en ligne, a déclaré Kris Perry, directeur exécutif de Children and Screens, un organisme de recherche à but non lucratif qui se concentre sur l'impact des médias numériques sur les mineurs.

"Il est grand temps de rendre les produits plus sûrs et de nous permettre de passer à une nouvelle étape, celle d'une meilleure compréhension de la vie numérique des enfants", a déclaré Mme Perry.

Certaines entreprises technologiques ont publiquement soutenu les efforts du Congrès pour protéger les enfants en ligne, avec des acteurs majeurs tels que Microsoft Corp et Snap Inc.

Stephanie Otaway, porte-parole de Meta Platforms, propriétaire de Facebook et d'Instagram, a déclaré que bien que l'entreprise soutienne les normes pour les enfants et les adolescents en ligne, la loi fédérale devrait plutôt exiger que les magasins d'applications demandent l'approbation des parents pour les téléchargements effectués par des utilisateurs de moins de 16 ans.

Jeudi, l'administration Biden a soutenu les projets de loi qui, selon elle, "permettraient enfin de prendre des mesures audacieuses pour responsabiliser les grandes entreprises technologiques", exhortant les législateurs à les envoyer à M. Biden pour qu'il les signe "sans délai". (Reportage de Moira Warburton à Washington et de Jody Godoy à New York ; Rédaction de Scott Malone, Sam Holmes et Daniel Wallis)