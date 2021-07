Snap signe sa plus forte croissance en 4 ans. Le nombre d'utilisateurs, en hausse de 23%, et le chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 116 %, dépassent les estimations. L'application compte 293 millions d'utilisateurs et s’approche du milliard de dollars de chiffre d’affaires sur le trimestre.

