Snap Inc. : -31% pendant la nuit

Depuis fin avril, "l'environnement macroéconomique s'est détérioré davantage et plus rapidement que prévu. En conséquence, nous pensons qu'il est probable que nous ferons état d'un chiffre d'affaires et d'un EBITDA ajusté inférieurs à l'extrémité inférieure de notre fourchette de prévisions pour le deuxième trimestre 2022", a indiqué l'entreprise hier soir.

Les actions américaines avaient terminé en hausse lundi, grâce aux gains des banques et des technologiqees, mais la hausse fait suite à la plus longue série de baisses hebdomadaires de Wall Street depuis l'effondrement des dotcoms il y a plus de 20 ans. De nombreux investisseurs restent sur leurs gardes.

Le directeur général de Snap, Evan Spiegel, a annoncé à ses employés, dans un mémo consulté par Reuters, que l'entreprise allait ralentir les embauches cette année et a présenté un large éventail de problèmes.

Snap sur deux ans, avant la chute de la nuit

Multiples facteurs de pression

"Comme beaucoup d'entreprises, nous continuons à faire face à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement et aux interruptions de travail, aux changements de politique des plateformes, à l'impact de la guerre en Ukraine, et plus encore", a-t-il écrit.

Le mois dernier, Snap prévoyait une croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 20 à 25% par rapport à l'année précédente.

Cette nouvelle fait suite aux déclarations d'entreprises comme Uber Technologies et Meta Platforms (Facebook), qui ont annoncé au début du mois qu'elles allaient réduire leurs coûts et leurs embauches. Dans le mémo, Spiegel a expliqué que Snap ajustera son prévisionnel et que "les dirigeants ont été invités à revoir les dépenses pour trouver des économies supplémentaires". Toutefois, environ 500 embauches restent prévues cette année.