La société Snap Inc, propriétaire de l'application de messagerie photo, a battu mardi les objectifs de Wall Street en matière de chiffre d'affaires trimestriel et de croissance du nombre d'utilisateurs, mais a donné des prévisions pour le troisième trimestre plus faibles que celles attendues par les analystes, alors qu'elle s'efforce de rivaliser avec les géants de la technologie pour obtenir des budgets publicitaires.

Snap, qui possède l'application Snapchat, a attiré des centaines de millions d'utilisateurs grâce à ses filtres photo amusants et, plus récemment, à un chatbot doté d'une intelligence artificielle capable de répondre aux questions. Cependant, l'entreprise a eu du mal à augmenter régulièrement ses revenus et à rattraper ses rivaux, tels que Meta Platforms, propriétaire de Facebook, ce qui a amené les analystes et les investisseurs à s'interroger sur sa stratégie.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 1,07 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 1,05 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

La société basée à Santa Monica, en Californie, a déclaré qu'elle estimait que le chiffre d'affaires du troisième trimestre se situerait entre 1,07 et 1,13 milliard de dollars. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 1,13 milliard de dollars, soit le haut de la fourchette des prévisions.

Les changements apportés à sa plateforme pour ajuster les publicités ont eu un impact, mais Snap a déclaré à Wall Street qu'elle en voyait maintenant les bénéfices.

Au début de l'année, Snap a mis à jour son modèle d'apprentissage automatique pour proposer des promotions plus pertinentes aux utilisateurs, ce qui, selon Snap, a entraîné à court terme une diminution du nombre d'"actions", comme le fait que les utilisateurs cliquent sur les publicités, pour un petit nombre de ses plus gros annonceurs

Les annonceurs commencent à voir les résultats de ces changements, qui ont conduit à une augmentation de plus de 30 % des "conversions liées à l'achat" par rapport au premier trimestre, a indiqué Snap dans sa lettre de mardi aux investisseurs.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur Snapchat a augmenté de 14 % d'une année sur l'autre pour atteindre 397 millions, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 394,8 millions.

Snap a déclaré qu'il s'attendait à ce que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens se situe entre 405 et 406 millions au troisième trimestre. Les analystes prévoyaient 406,2 millions d'utilisateurs, selon les données de Refinitiv.

Plus de 150 millions de personnes ont envoyé plus de 10 milliards de messages à My AI, un robot alimenté par ChatGPT qui a été lancé en février.

Les conversations avec My AI aideront Snap à mieux connaître les centres d'intérêt des utilisateurs et à proposer des publicités plus pertinentes, a déclaré l'entreprise, ajoutant qu'elle commençait à tester des liens sponsorisés dans les réponses de My AI.

La perte nette de Snap s'est élevée à 377 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 422 millions de dollars l'année précédente. (Reportage de Sheila Dang à Dallas ; rédaction de Susan Heavey)