Snap Inc. est une entreprise technologique. Son produit, Snapchat, est une application de messagerie visuelle qui améliore les relations avec les amis, la famille et le monde entier. Snapchat est l'application principale de la société pour les appareils mobiles et contient cinq onglets, complétés par des outils supplémentaires qui fonctionnent en dehors de l'application. Les utilisateurs de Snapchat peuvent interagir avec les cinq onglets ou avec un sous-ensemble de ces cinq onglets. En outre, la société propose Snapchat+, son produit d'abonnement qui permet aux abonnés d'accéder à des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en préversion. Snapchat+ offre un éventail de fonctionnalités allant de la possibilité pour les utilisateurs de Snapchat de personnaliser l'aspect et la convivialité de leur application à la possibilité d'obtenir des informations spéciales sur leurs amitiés. Snapchat propose également Snapchat pour le web, un produit basé sur un navigateur qui permet aux utilisateurs de Snapchat d'utiliser les fonctions d'appel et de messagerie sur le web. Ses produits publicitaires comprennent les annonces AR, les lentilles AR et les annonces Snap. Les publicités Snap comprennent des publicités pour une seule image ou vidéo, des publicités pour une histoire, des publicités pour une collection, des publicités dynamiques et des publicités.

Secteur Logiciels