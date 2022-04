Snap : le titre progresse malgré une publication mitigée

Snap Inc., le propriétaire de l'application de messagerie vidéo Snapchat, a ouvert en hausse vendredi matin, les investisseurs semblant vouloir retenir les éléments les plus positifs d'une publication trimestrielle jugée contrastée.



Le groupe de Santa Monica (Californie) a dévoilé ce matin des résultats trimestriels en ligne avec les attentes, mais fait part de prévisions jugées un peu trop prudentes.



Son chiffre d'affaires, qui provient pour l'essentiel de la publicité, a progressé de 38% à 1,06 milliard de dollars, alors que le consensus visait 1,07 milliard.



Le nombre d'utilisateurs actifs de Snapchat a augmenté de 18% sur un an pour s'établir à 332 millions à la fin du premier trimestre, un chiffre là encore conforme aux attentes.



Sa perte nette s'est, elle, creusée à 360 millions de dollars, contre un résultat négatif de 287 millions il y a un an.



Pour le deuxième trimestre, Snap a déclaré viser une croissance annuelle de son chiffre d'affaires allant de 20% à 25% pour un résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté entre zéro et 50 millions de dollars, des prévisions légèrement inférieures à celles du consensus.



Suite à cette publication en demi-teinte, l'action Snap accentuait malgré tout sa progression vendredi matin à la Bourse de New York pour afficher des gains de 3,7% après un peu moins d'une heure d'échanges.



Chez BofA Global Research, on met notamment en avant de solides tendances de croissance du côté des dépenses des annonceurs, un facteur que la banque d'affaires juge annonciateur d'une accélération de l'activité au second semestre.



