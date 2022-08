Snap : remanie sa direction et taille dans ses effectifs

Snap a annoncé mercredi qu'il allait procéder à une restructuration de ses équipes, un projet devant se traduire par la suppression d'environ 20% de ses effectifs dans le but de réduire ses coûts et de viser la rentabilité.



Le propriétaire de l'application de partage de photographies Snapchat évoque une visibilité 'limitée' en termes d'activité, la croissance de 8% de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année étant selon ses propres termes 'très inférieure' à ses projections initiales.



En supprimant près de 20% de ses effectifs, le groupe de Santa Monica (Californie) dit vouloir revoir ses priorités stratégiques, désormais axées sur son efficacité en termes de coûts, la trajectoire vers la rentabilité et un flux de trésorerie positif.



Dans le cadre de ce processus, son directeur général et co-fondateur Evan Spiegel a décidé de créer un poste de directeur opérationnel (COO) qui sera chargé de faire converger la conception de l'application, les produits publicitaires et les aspects commerciaux.



Ce rôle va être confié à Jerry Hunter, l'actuel vice-président en charge de l'ingénierie âgé de 57 ans.



Snap a par ailleurs confirmé le départ de Jeremi Gorman, le directeur du développement de l'activité, donné en partance pour Netflix au moment où le géant du streaming cherche à muscler son offre publicitaire.



A la Bourse de New York, l'action Snap s'adjugeait plus de 11% mercredi suite à toutes ces annonces.



