Snap : violent rebond en perspective grâce à un bénéfice inattendu

En baisse jeudi de plus de 20% dans le sillage de Meta et ses perspectives décevantes, le titre du service de messagerie Snapchat est attendu en hausse de près de 50% grâce à un profit inattendu. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 22,55 millions de dollars, soit 1 cent par action, contre une perte nette de 97,24 millions de dollars ou – 8 cents par action, un an plus tôt. Le marché anticipait une perte de 9 cents par titre. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est de 22 cents.



Ses revenus ont progressé de 42% à 1,3 milliard de dollars, ressortant en dessus des attentes du marché : 1,2 milliard de dollars.



" Notre activité de publicité Direct Response a commencé à se remettre de l'impact des changements de plateforme iOS plus rapidement que nous l'avions prévu ", a expliqué le Directeur financier, Derek Andersen, lors de la conférence téléphonique avec les analystes.



Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement a augmenté de 20% à 319 millions, soit 3 millions de mieux que prévu. Le nombre d'utilisateurs actifs est un indicateur particulièrement suivi par les analystes car il sera à l'origine de la croissance et des résultats futurs.



Sur le trimestre en cours, les revenus sont attendus 1,03 et 1,08 milliard de dollars et ressortent supérieurs aux attentes : 1,01 milliard de dollars. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement est anticipé entre 328 et 330 millions.



Les investisseurs s'inquiétaient que le groupe souffre, comme Facebook, du déploiement de la nouvelle version de l'iOS 14 d'Apple et de sa fonctionnalité App Tracking Transparency qui restreint la personnalisation des campagnes marketing et donc leur efficacité.



Snap avait d'ailleurs été lourdement sanctionné pour sa performance décevante au troisième trimestre en raison des vents contraires liés à de l'iOS 14 d'Apple.