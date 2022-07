Snapchat : chute en vue en raison de l'absence de prévisions trimestrielles

Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat, est attendue en baisse de plus de 30% après avoir dévoilé des revenus décevants et s’être abstenue de présenter des objectifs trimestriels. Le titre avait déjà été très lourdement sanctionné en mai après un avertissement sur ses résultats. Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 422,07 millions de dollars, soit -26 cent par action, contre une perte nette de 101,09 millions de dollars ou – 10 cents par action, un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, la perte par action est de 2 cents alors qu'une perte de 21 cents était prévue par Wall Street.



Ses revenus ont progressé de 13% à 1,11 milliard de dollars, ressortant en dessous des attentes du marché : 1,14 milliard de dollars.



Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement a augmenté de 18% à 347 millions, soit 3 millions de mieux que prévu. Le nombre d'utilisateurs actifs est un indicateur particulièrement suivi par les analystes car il sera à l'origine de la croissance et des résultats futurs.



Compte tenu des incertitudes liées à l'environnement opérationnel, Snapchat ne fournit pas de prévisions de chiffre d'affaires ou d'Ebitda ajusté pour le troisième trimestre de 2022.