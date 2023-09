Snap-On Incorporated est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'outillages et d'équipements de diagnostic à destination des professionnels dans les secteurs du transport, de l'industrie, de l'agriculture, de l'aviation et du gouvernement. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - vente d'outillages (49,5%) : outils à main (clés, tournevis, douilles, pinces, scies, etc.), outils à moteur (burins, ponceuses, polisseurs, etc.), outils de découpe, outils pour la taille et l'élagage, produits de rangement des outils, etc. ; - vente d'équipements industriels (23,8%) : systèmes de mesure du parallélisme des roues, balanceurs de roues, changeurs de pneus, ponts élévateurs de véhicules, chargeurs de batteries, etc. ; - vente de matériels et de logiciels de diagnostic (19,5%) ; - prestations de services financiers (7,2%). La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (14,9%) et autres (13,5%).

Secteur Machines et équipements industriels