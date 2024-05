Snap One Holdings Corp est un distributeur de technologies de vie intelligente. L'entreprise propose un écosystème de produits de bout en bout par le biais de son réseau de distribution, renforcé par ses services à valeur ajoutée et ses solutions de flux de travail. Le portefeuille de produits de l'entreprise couvre les catégories de produits connectés, de divertissement et d'infrastructure. Son portefeuille de produits connectés comprend la mise en réseau, le contrôle et l'éclairage, la surveillance et l'alimentation. Son portefeuille de produits de divertissement comprend des produits audio et vidéo et la distribution de médias. Sa gamme de produits d'infrastructure comprend le câblage structuré et les câbles, les racks et les supports. Elle propose également le système Control4 OS3 pour la commande et le contrôle des systèmes de vie intelligents. Le système propriétaire OvrC de la société fournit aux intégrateurs une solution de télégestion et de surveillance basée sur le cloud qui permet aux intégrateurs de dépanner à distance les appareils et les systèmes connectés.

Secteur Equipements et pièces électroniques