SNC Lavalin : L'équipe du CTM remporte les jeux MERIT 2021

L'équipe du CTM remporte les jeux MERIT 2021

mardi 10 août 2021

Bengaluru: August 10, 2021 - Le centre de technologie mondial (CTM) en Inde est heureux d'annoncer que deux de ses quatre équipes Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP) ayant participé aux jeux MERIT 2021 y ont démontré leurs capacités et leur ingéniosité en matière d'ingénierie. L'équipe « Business Gurus » s'est classée au premier rang alors que « Four Strings »a remporté la deuxièmeplace après une ronde finale intense qui s'est déroulée virtuellement, le 9 juillet 2021. Il s'agit de la troisième victoire consécutive pour l'équipe ICGP en Inde et de la cinquième victoire pour CTM aux jeux MERIT.

MERIT ou « Management, Enterprise, Risk, Innovation and Teamwork » (gestion, entreprise, risque, innovation et travail d'équipe) sont des jeux internationaux de construction soutenus par l'Institution of Civil Engineers (ICE), le Chartered Institute of Building et le Construction Industry Training Board. Ilspermettent aux jeunes ingénieurs de vivre des scénarios d'affaires complexes au moyen de simulations sur ordinateur.

Cette année, 44 équipes provenant d'entreprises du monde entier, comme Arup, COWI, Mott MacDonald et Jacobs, ont pris part aux jeux. Après une première ronde âprement disputée -également connue sous le nom d'« Early Years » -, huit équipes du secteur ICGP se sont classées parmi les dix premières, et quatre d'entre elles se sont rendues en finale, dont deux du CTM.

Les quatre équipes du secteur ICGP ayant participé à la finale des jeux MERIT 2021 sont les suivantes : Business Gurus et Four Strings du CTM ainsi que Next Generation Engineers et Lavalin on a Prayer Construction du Royaume‑Uni.

Plus tôt, en juin 2021, le CTM a en outre remporté, pour une sixième fois consécutive, le prestigieux prix annuel Sponsor's Awardrécompensant le meilleur rendement global de ses équipes.

« Je suis absolument enchanté de la performance de nos équipes aux jeux MERIT », a déclaré Bharat Gala, vice-président principal, Inde, alors qu'il adressait ses félicitations au groupe pour cette merveilleuse victoire. « Merci de nous faire cet honneur une fois de plus et d'avoir véritablement placé la barre encore plus haut en réalisant ce tour du chapeau. J'aimerais également remercier les membres de notre cellule de compétiteurs, Nidhi Nain, Akhila Abraham et Abhinav Gupta, ainsi que les mentors de l'India Graduate Forum (IGF) pour leur soutien continu à toutes les équipes participantes.

En tant qu'organisation, nous avons toujours encouragé les jeunes talents grâce à nos programmes complets pour diplômés. MERIT est une plateforme formidable qui permet aux gens d'explorer leurs intérêts professionnels en s'exposant à des situations d'affaires complexes basées sur des expériences réelles », a-t-il ajouté.

Rajeev Gupta, ingénieur principal de groupe et mentor, IGF, a aussi félicité les participants : « Bravo aux deux équipes pour avoir obtenu ce succès remarquable en ayant relevé le défi et fait preuve d'ambition et de détermination. J'encourage les équipes à prendre le temps de célébrer cette reconnaissance, car le sentiment de victoire lors d'une compétition est l'un des plus merveilleux qui vous anime toute votre vie. »

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par notre secteur Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com ou suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_fr.