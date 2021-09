SNC Lavalin : Un consortium SNC-Lavalin obtient un contrat de mécanismes d'entraînement pour...

Main Content Un consortium SNC-Lavalin obtient un contrat de mécanismes d'entraînement pour des dispositifs de contrôle de la réactivité de Bruce Power

jeudi 16 septembre 2021

MONTRÉAL : le 16 septembre 2021 - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX: SNC), est heureuse d'annoncer que son consortium avec BWXT Nuclear Energy Canada Inc. (BWXT) s'est vu attribuer un contrat d'environ 22 millions de dollars pour la fourniture de 38 mécanismes d'entraînement pour des dispositifs de contrôle de la réactivité. Ces composants critiques pour la sécurité jouent un rôle clé dans la gestion de la réactivité du cœur des réacteurs CANDU® aux centrales de Bruce-A et de Bruce-B de Bruce Power. Ce contrat relève de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de la stratégie de la Société visant à renforcer la croissance.

Le consortium est également responsable des enregistrements auprès de la Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS), de l'enregistrement de la conception et de l'analyse connexes, de la fabrication, de l'assemblage, des essais (y compris les essais sismiques) et de la coordination de la fourniture des trois types de mécanismes d'entraînement requis pour les centrales de Bruce-A et de Bruce-B. Ces activités seront réalisées en Ontario jusqu'en 2025.

« Bruce Power est la plus grande installation nucléaire en Amérique du Nord. L'importante remise à neuf effectuée par le consortium permettra à la centrale de continuer de produire 30 % d'électricité fiable de l'Ontario qui alimente des hôpitaux, des écoles et des foyers », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. « Grâce à notre ensemble unique de capacités techniques et services complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif, ainsi qu'aux relations solides que nous avons établies avec nos clients, nous sommes bien placés pour jouer un rôle clé, car le nucléaire fournit une énergie de base sûre et fiable. »

« SNC-Lavalin et BWXT ont fait équipe pour allier le meilleur des activités de conception, d'essai et de fabrication de précision en ingénierie nucléaire afin de soutenir la durée de vie continue des réacteurs CANDU® aux centrales de Bruce-A et de Bruce-B, a affirmé Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. C'est vraiment important, car l'énergie nucléaire constitue une source d'énergie durable, responsable et sans carbone, et contribue grandement à aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité. »

SNC-Lavalin a lancé sa « vision d'une société durable » avec des cibles améliorées en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG), dont une feuille de route pour atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Elle a également publié deux rapports qui examinent le plan d'action pour atteindre les cibles de carboneutralité d'ici 2050 :

Ingénierie Net Zéro - Rapport technique canadien

Rapport sommaire Ingénierie Net Zéro - Royaume-Uni (en anglais seulement)

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de trois secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures et de l'énergie nucléaire, appuyés par Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

-30-