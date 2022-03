Main Content SNC-Lavalin accueille Michelle Tracey à titre de directrice de projet principale, Mines et métallurgie

lundi 21 mars 2022

MONTREAL: March 21, 2022 SNC-Lavalin, une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, avec des bureaux partout dans le monde, accueille Michelle Tracey à titre de directrice de projet principale, Mines et métallurgie.

Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie. De plus, elle est reconnue pour son excellence opérationnelle et son rôle de chef de file dans la réalisation de grands projets, y compris des études de pré-faisabilité et de faisabilité aux fins d'investissements. Chef de file chevronnée dans le domaine minier, Mme Tracey est une défenseure passionnée de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion. Elle donne constamment des idées et ses points de vue, faisant tout son possible pour changer les choses au sein de l'industrie.

Après avoir obtenu son diplôme en génie chimique en 1988, Mme Tracey a passé 12 ans au sein d'une aluminerie, où elle a occupé divers postes à responsabilités croissantes tout en obtenant son MBA. Une fois son diplôme obtenu, elle s'est tournée vers la réalisation de projets, travaillant à la fois pour des entreprises à propriétaires et pour des consultants et entrepreneurs du secteur Ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction du monde entier, notamment en Chine, au Canada, en Jamaïque, aux Îles Salomon, au Chili, aux États-Unis, en Colombie et au Pérou.

« Mme Tracey possède une feuille de route remarquable en matière de réalisation de projets pour des clients du secteur des mines et de la métallurgie du monde entier, a déclaré Cesar Inostroza, CEO, Mines et métallurgie, SNC-Lavalin. Elle représente un formidable atout pour notre équipe. »

