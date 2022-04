Main Content SNC-Lavalin annonce un partenariat stratégique avec Moltex pour le développement de réacteurs modulaires de petite taille et l'expansion de l'énergie nucléaire au Canada

mercredi 13 avril 2022

MONTRÉAL : 13 avril 2022 - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX : SNC) et Moltex Energy Canada (« Moltex ») ont le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique visant à faire progresser le développement et le déploiement de la technologie nucléaire de prochaine génération des réacteurs modulaires de petite taille au Canada, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un permis et la construction d'un réacteur modulaire de petite taille qui utilise des déchets nucléaires comme combustible, une première dans la province du Nouveau-Brunswick.

« L'énergie nucléaire est un élément essentiel de l'effort mondial pour atteindre les cibles de carboneutralité. SNC-Lavalin est dans une position unique pour travailler avec les fournisseurs à toutes les étapes du développement des réacteurs modulaires de petite taille, car nous avons plus de 60 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale ; nous avons accès à des centaines de solutions brevetées et nous sommes la seule Société dont la technologie des réacteurs a réussi les trois phases de l'examen de conception d'avant-projet de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et nous sommes le concepteur de la seule technologie de réacteur de puissance autorisée au Canada, a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Il s'agit notamment d'aider à compléter les conceptions pouvant obtenir un permis et de guider les concepteurs de réacteurs modulaires de petite taille dans le processus réglementaire d'obtention de permis. »

Moltex tirera parti du réseau d'experts de calibre mondial de SNC-Lavalin dans les domaines de l'ingénierie, des permis et des affaires réglementaires, de l'estimation des coûts, de la qualification et de la gestion des fournisseurs, de l'assurance de la qualité et de la planification de la construction et de l'exploitation. SNC-Lavalin collaborera avec Moltex pour attirer de nouveaux clients et promouvoir les objectifs commerciaux de Moltex.

L'entente a également suscité la reconnaissance et le soutien des provinces du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario.

« Le Nouveau-Brunswick accueille favorablement les investissements dans l'énergie propre, surtout s'ils s'appuient sur le savoir-faire établi de la province en matière de technologie nucléaire, a déclaré l'honorable Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick. Cette entente contribue non seulement à la croissance d'emplois de haute qualité à long terme dans le secteur de l'énergie du Nouveau-Brunswick, mais elle reconnaît également le rôle de leadership de Moltex et de la province dans l'avancement de la prochaine génération de technologie nucléaire. »

« Je suis ravi d'accueillir ce nouveau partenariat entre Moltex et SNC-Lavalin, qui tire parti de notre secteur énergétique provincial, reconnu pour sa main-d'œuvre talentueuse et sa solide chaîne d'approvisionnement nucléaire, a déclaré l'honorable Todd Smith, ministre de l'Énergie de l'Ontario. Nous savons que le monde nous regarde lorsqu'il s'agit des réacteurs modulaires de petite taille. Ce partenariat renforce notre avantage en matière d'énergie propre et notre réputation en tant que pôle mondial de savoir-faire en matière de réacteurs modulaires de petite taille, faisant de l'Ontario un endroit encore plus attrayant pour les affaires et la création d'emplois. »

Le plan directeur de SNC-Lavalin Ingénierie Net Zéro indique que le Canada aura besoin d'un volume de production d'électricité de 2,5 à 3 fois supérieur à celui d'aujourd'hui pour atteindre ses objectifs de zéro émissions nettes. L'énergie nucléaire, qu'il s'agisse de réacteurs nucléaires CANDU de grande taille ou de réacteurs modulaires de petite taille, joue un rôle clé pour répondre à la demande du réseau énergétique carboneutre. Alors que l'écosystème des réacteurs modulaires de petite taille continue de se développer, SNC-Lavalin est un partenaire de choix pour aider les fournisseurs de réacteurs modulaires de petite taille à mettre leur technologie alignée sur les objectifs de carboneutralité sur le marché et à la faire prospérer.

SNC-Lavalin appuie le plan d'action pour les réacteurs modulaires de petite taille du Canada, qui décrit le développement, la démonstration et le déploiement de réacteurs modulaires de petite taille pour de multiples applications au pays et à l'étranger. Dans le cadre de ce plan, les services publics de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan ont travaillé ensemble à l'élaboration de trois volets de projets de réacteurs modulaires de petite taille :

Volet no 1 : réduire les émissions de carbone et créer des possibilités de croissance pour les collectivités connectées au réseau (par le déploiement précoce de réacteurs modulaires de petite taille adaptés au réseau, comme ceux de Darlington). Volet no 2 : appuyer l'avancement de la technologie nucléaire et les méthodes novatrices pour réduire les sous-produits nucléaires (au moyen des réacteurs modulaires de petite taille qui recyclent leur propre combustible irradié). Volet no 3 : fournir de l'énergie propre et abordable aux mines et aux collectivités éloignées (au moyen de microréacteurs modulaires de petite taille).

Énergie NB prend la tête du développement du volet no 2, et prévoit un échéancier de déploiement sur son site de Point Lepreau entre le début et le milieu des années 2030. Ce déploiement comprendra le réacteur à sels stables - Wasteburner (RRS-W).

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Possédant plus de 60 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, SNC-Lavalin offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, SNC-Lavalin résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. SNC-Lavalin exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. SNC-Lavalin participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower.