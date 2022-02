Main Content SNC-Lavalin et le Groupe MBC collaborent en vue d'offrir des solutions de prévention des pertes et de redressement à la suite d'incidents climatiques

mercredi 23 février 2022

MONTRÉAL : le 23 février 2022 - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, annonce qu'elle a établi une collaboration stratégique avec le Groupe MBC, une entreprise de services d'ingénierie ayant une présence de premier plan dans l'Ouest canadien pour l'évaluation des dommages aux biens, les services d'ingénierie légale en génie civil et de structures et de consultation environnementale, afin de répondre au besoin immédiat de renforcer et de moderniser les biens physiques existants pour contrer les risques climatiques. Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises détermineront conjointement les occasions et proposeront des solutions pour renforcer la résilience, ainsi que la reprise après sinistre, des bâtiments et des infrastructures ainsi que leur redressement à la suite des effets de plus en plus prononcés des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes.

« Cette collaboration est parfaitement alignée avec la capacité de SNC-Lavalin d'offrir des solutions intégrées et complètes - et cette capacité s'en trouvera renforcée - afin de créer des infrastructures durables et résilientes pour répondre aux exigences qu'imposent les changements climatiques à notre société, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous avons constaté une augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, particulièrement dans l'Ouest canadien. Il faut donc prendre des mesures immédiates pour veiller à renforcer les infrastructures existantes et celles reconstruites après sinistre afin qu'elles résistent aux pressions exercées par les changements climatiques qui se manifestent déjà. Ces efforts doivent également s'accompagner d'une décarbonation de l'environnement bâti afin d'éviter les effets à long terme les plus catastrophiques des changements climatiques sur nos collectivités. »

SNC-Lavalin fournira des services d'ingénierie et de gestion de projet combinés au savoir-faire de MBC en matière d'évaluation des dommages aux biens, de consultation en environnement et de gestion des risques pour servir les clients du marché de l'assurance. Les deux entreprises utiliseront leurs ressources, leurs capacités et leur expérience collectives en matière de préparation et d'intervention d'urgence en cas de sinistre pour fournir des solutions immédiates afin de réparer les infrastructures et les bâtiments endommagés à grande échelle après des événements météorologiques extrêmes.

« En travaillant ensemble, nous pouvons tirer parti des forces respectives de nos organisations pour mettre en place des solutions de redressement à la suite d'incidents climatiques et de résilience dans un plus grand nombre de collectivités partout au Canada, a commenté Dale Clarke, chef de la direction des Services d'ingénierie de SNC-Lavalin au Canada. MBC a une forte présence dans l'Ouest canadien et de solides relations de travail au sein de l'industrie de l'assurance pour aborder les risques climatiques grâce à l'adaptation préventive des bâtiments nouveaux et existants, ainsi qu'à la reconstruction à la suite d'événements graves liés au climat. SNC-Lavalin continue d'élargir son rôle de soutien à l'égard de la réduction des risques climatiques pour ses clients et les collectivités et de leur rétablissement à la suite des répercussions du changement climatique qui se font sentir comme jamais auparavant. MBC est parfaite pour compléter notre solide secteur Services d'ingénierie dans ce domaine. »

Cette collaboration tombe à point, car de multiples parties prenantes, des propriétaires d'immeubles aux assureurs et aux entreprises, en passant par le secteur public, cherchent des moyens de réduire les risques sur leurs portefeuilles de biens ou de participer à leur reconstruction à la suite des dommages causés par les changements climatiques. Selon le gouvernement du Canada, 2021 a été l'une des années où il y a eu le plus de phénomènes météorologiques extrêmes au pays. Les feux de forêt et les inondations en Colombie-Britannique, la pire sécheresse de l'histoire récente dans les Prairies, ainsi qu'une violente tempête hivernale accompagnée de vents extrêmes et de neige, et une tempête de grêle à Calgary - la plus importante dans l'histoire du Canada - ne sont que quelques-uns des événements majeurs qui ont eu lieu à l'échelle du pays. Dans l'ensemble, les événements météorologiques extrêmes de 2021 ont causé des dommages et des pertes assurées de plusieurs milliards de dollars. Comme le réchauffement climatique du Canada est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, ces événements devraient se poursuivre à court et à moyen terme, pendant que des efforts visant à atteindre l'objectif de carboneutralité sont déployés.

« Cette collaboration stratégique avec SNC-Lavalin fournira aux clients des données principales fondées sur une base solide et diversifiée en ingénierie et en réalisation de projets d'échelles variées. Cela aidera nos clients en assurance à prendre de meilleures décisions pour les infrastructures endommagées, à gérer les risques de façon proactive et à produire des résultats commerciaux stratégiques, a déclaré Ross Huartt, président et chef de la direction de MBC. Ensemble, nous offrirons des plans d'action stratégiques et tactiques sur mesure pour aborder les défis complexes propres à chaque collectivité et à chaque environnement, ainsi que des solutions transformatrices qui créent une valeur durable. »

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Le Groupe MBC a pour mission d'être une source unique pour un large éventail de services, où les clients profitent d'une approche globale, collaborative et créative à l'égard de leurs projets. En tant qu'entreprise qui se trouve déjà dans plus de 15 villes d'un océan à l'autre, la force de MBC réside dans l'équipe multidisciplinaire composée d'experts de premier plan en ingénierie et conception de structures, en évaluation des dommages aux biens, en consultation sur les coûts, en consultation environnementale et en analyse et recherche en laboratoire judiciaire. Chaque membre d'équipe adapte non seulement sa méthodologie et son approche à l'égard des projets en fonction de son expérience unique, mais s'efforce aussi de surpasser les attentes pour offrir aux clients les solutions dont ils ont besoin.

