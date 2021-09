SNC Lavalin : joint à des chefs de file mondiaux de l'industrie pour renforcer...

Main Content SNC-Lavalin se joint à des chefs de file mondiaux de l'industrie pour renforcer le rôle de la technologie nucléaire dans la résolution de problèmes mondiaux

mardi 28 septembre 2021

MONTRĒAL : 27 septembre 2021 - SNC-Lavalin est heureuse d'annoncer qu'elle est l'un des membres fondateurs du Groupe de Vienne, une initiative à laquelle participent les dirigeants de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et plus d'une douzaine de grandes entreprises de l'industrie nucléaire, qui unissent leurs efforts pour promouvoir le rôle de la technologie nucléaire dans la réponse à certains des défis les plus pressants de la planète. Le groupe a tenu sa réunion inaugurale le mercredi 22 septembre 2021, lors de la Conférence générale annuelle de l'AIEA à Vienne, en Autriche.

« Nous sommes honorés de faire partie d'un groupe aussi important de chefs de file de l'industrie nucléaire qui reconnaissent le rôle de l'énergie nucléaire dans la lutte contre la crise climatique, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Nous nous réjouissons à l'idée de mettre à profit nos connaissances et notre expertise pour appuyer la mission de l'AIEA, qui consiste à accélérer et à accroître la contribution des technologies nucléaires en vue de l'atteinte des objectifs environnementaux, sociaux et économiques, et à améliorer la santé et le bien-être des populations. »

Le Groupe de Vienne fournira une plate-forme de haut niveau pour la tenue de discussions régulières entre l'agence autonome de l'ONU établie à Vienne et l'industrie sur les évolutions et innovations importantes dans le domaine nucléaire ainsi que sur la façon dont ces outils peuvent être exploités plus efficacement pour atteindre leur plein potentiel, par exemple dans le cadre de la transition indispensable vers l'énergie propre. Les participants veilleront à ce que l'importance de la technologie nucléaire soit largement reconnue et étudieront la façon dont le secteur privé et les investisseurs peuvent s'associer à l'AIEA pour renforcer le déploiement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

L'énergie nucléaire représente un élément clé de la transition vers une production d'énergie propre et moderne et elle peut faire partie de la solution à la crise climatique. Étant une source d'énergie fiable et durable à faibles émissions de carbone, elle a un rôle important à jouer dans les efforts de plus en plus urgents visant à limiter l'augmentation incessante des températures qui provoque une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. En fournissant de l'électricité continue et acheminable selon la demande, l'énergie nucléaire assure la stabilité des réseaux électriques, ce qui permet de déployer de différentes sources d'énergie renouvelable comme les énergies solaire et éolienne. Les techniques nucléaires sont également appliquées pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la santé humaine ainsi que pour optimiser la gestion et la protection de l'eau et des sols, réduire la pollution plastique et lutter contre les insectes nuisibles porteurs de maladies.

>En plus de l'AIEA et de SNC-Lavalin, les entreprises suivantes sont également des membres fondateurs du Groupe de Vienne : China National Nuclear Corporation, Électricité de France, Eletronuclear, NAC Kazatomprom JSC, Mitsubishi Heavy Industries, Nucleoeléctrica Argentina, NuScale Power, Rolls Royce SMR, ROSATOM, Teollisuuden Voima Oyj, Urenco et Westinghouse Electric Company.

-30-

