SNC Lavalin : Des chefs de file du secteur nucléaire canadien collaborent pour le déclassement...

Des chefs de file du secteur nucléaire canadien collaborent pour le déclassement nucléaire

jeudi 13 mai 2021

PICKERING (Ont.) - Le Centre for Canadian Nuclear Sustainability (centre pour un secteur nucléaire canadien durable) d'Ontario Power Generation (OPG), les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) et SNC-Lavalin ont conclu un accord de collaboration sur le déclassement nucléaire.

Cet accord rassemble trois des plus grands acteurs de l'industrie nucléaire canadienne pour :

s'appuyer sur la vaste expertise et la main-d'œuvre hautement qualifiée de l'industrie nucléaire ontarienne pour propulser les meilleures pratiques et l'innovation afin de réaliser des projets de déclassement nucléaire sûrs, rentables et opportuns;

étudier les perspectives d'occasions internationales liées au déclassement pour l'industrie nucléaire canadienne;

déterminer les lacunes et besoins futurs en matière de compétences et élaborer des plans pour combler ces lacunes, renforçant ainsi des ensembles de compétences qui pourraient être mis à profit dans le cadre de projets au Canada et à l'étranger.

En travaillant ensemble, les trois organisations feront progresser les études et la planification qui aideront à créer des emplois canadiens et à sceller le rôle du secteur nucléaire dans la création d'un avenir exempt de carbone.



La collaboration place la main-d'œuvre hautement qualifiée et la chaîne d'approvisionnement canadienne bien établie des trois organisations en bonne posture pour soutenir le déclassement de réacteurs CANDU partout dans le monde.

« À titre de propriétaire du plus important parc de réacteurs au Canada, OPG jouera un rôle de premier plan dans l'offre de solutions de déclassement durables dont bénéficieront l'environnement, l'économie, les collectivités et l'industrie », a déclaré Carla Carmichael, vice-présidente, Stratégie de déclassement, chez OPG et responsable du centre pour un secteur nucléaire canadien durable. « Les solutions que nous mettons au point par l'entremise de ce groupe seront non seulement appliquées aux activités post-commerciales à Pickering, mais pourront également être utilisées à l'échelle internationale et créer des emplois et des possibilités pour l'industrie nucléaire canadienne, ici et à l'étranger. »



« Depuis des décennies, les LNC sont un partenaire de confiance des services publics nucléaires canadiens dans la réalisation de recherches novatrices sur l'énergie propre », a affirmé Kristan Schruder, vice-président délégué et directeur général, Gestion de l'assainissement de l'environnement, aux LNC. « Nous sommes ravis d'approfondir et d'accroître notre relation par l'entremise de cet accord, en travaillant main dans la main avec OPG et SNC-Lavalin pour étudier les possibilités d'amélioration en matière de déclassement, de sûreté nucléaire et de gérance environnementale. »



« SNC-Lavalin apporte au partenariat son expérience, ses produits, ses technologies, ses relations industrielles, un impressionnant portefeuille de projets de déclassement nucléaire et de gestion environnementale en cours ainsi qu'une expertise mondiale pour soutenir la croissance de l'industrie canadienne du déclassement », a dit Carl Marcotte, vice-président principal, Marketing et développement des affaires, Nucléaire, chez SNC-Lavalin. « En tant que fabricant d'origine de la technologie CANDU®, nous détenons les compétences, l'expertise et la portée nécessaires pour obtenir d'excellents résultats pour nos clients du Canada et du monde entier. »

Les réacteurs CANDU sont de conception canadienne et ont été construits partout dans le monde, notamment en Argentine, en Roumanie, en Chine, en Inde, au Pakistan et en Corée du Sud. Il y a plus de 30 réacteurs CANDU dans le monde.

Après avoir produit de l'énergie propre pendant toute sa durée de vie, la centrale nucléaire de Pickering d'OPG cessera ses activités commerciales en 2025, sous réserve d'un examen réglementaire. OPG s'est engagé à démanteler et à assainir le site de façon sûre et durable.

Candu Energy Inc., un membre du Groupe SNC-Lavalin, détient un vaste portefeuille de projets de déclassement aux États-Unis et en Europe, ce qui permet de soutenir le renforcement des compétences canadiennes. La centrale de Pickering représente à ce jour le plus important projet de ce type au Canada.

L'expertise des LNC en matière de déclassement, d'emballage, de stockage et de protection de l'environnement sera mise à profit par OPG pour démanteler et utiliser à d'autres fins le site nucléaire de Pickering.

À titre de chef de file mondial en matière de changements climatiques et en tant que producteur d'électricité le plus important et le plus diversifié de la province, OPG, appuyé par ses entreprises affiliées, aide à mener la charge vers une économie post-carbone. Le Centre récemment lancé rassemble l'industrie nucléaire pour investir dans notre environnement, nos collectivités et notre économie en faisant progresser des solutions novatrices et durables pour le cycle de vie nucléaire.

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en sciences et en technologie nucléaires qui offre des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d'industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l'industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale. Pour de plus amples renseignements sur les LNC, veuillez visiter le www.cnl.ca.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise entièrement intégrée de services professionnels et de gestion de projet ayant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin relie les personnes, les technologies et les données pour aider à façonner et à réaliser des concepts et des projets de calibre mondial tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - services-conseils, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et investissements de maintien - et fournie à des clients dans quatre secteurs stratégiques : ICGP (ingénierie, conception et gestion de projet), infrastructures, nucléaire et ressources, appuyée par des investissements, nos gens et votre réussite, avec passion. Pour consulter les dernières nouvelles ou obtenir plus de renseignements, visitez le www.snclavalin.com/fr-fr ou suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin_fr.