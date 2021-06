SNC-Lavalin nommée partenaire d'intégration et de prestation de services pour le plus grand projet de transport en commun en Australie

mercredi 02 juin 2021

MONTRÉAL : le 2 juin 2021 - SNC-Lavalin (TSX : SNC), en partenariat avec HKA et Infrastructure Nation, a été nommée partenaire d'intégration et de prestation de services pour le projet du métro de Sydney - aéroport Western Sydney d'une valeur de 11 milliards de dollars australiens.

Dans le cadre d'un contrat de six ans, SNC-Lavalin et ses partenaires locaux appuieront les ressources internes du métro de Sydney pour entreprendre l'intégration du projet et la réalisation de multiples mandats pour la voie ferrée sans conducteur, incluant six nouvelles stations reliant des zones résidentielles à des centres d'emplois.

« SNC-Lavalin s'est pleinement engagée à appuyer les gouvernements, comme celui de l'Australie, alors qu'ils vont de l'avant avec des investissements en infrastructure qui favorisent le développement de collectivités durables et la croissance économique à long terme, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous félicitons le métro de Sydney d'être un catalyseur pour l'industrie en révolutionnant le transport ferroviaire en Australie. »

La ligne de 23 km, qui fait partie du plus grand programme de transport en commun de l'Australie, deviendra l'épine dorsale du transport pour le Grand Ouest de Sydney, reliant les collectivités, les entreprises et les voyageurs au nouvel aéroport international Western Sydney et à la région en croissance.

« Le marché australien est une importante zone de croissance pour SNC-Lavalin, et nous sommes ravis d'avoir l'occasion de nous associer au métro de Sydney et de collaborer avec des partenaires locaux dans le cadre de ce projet crucial, a déclaré Steve Morriss, président de SNC-Lavalin pour le Moyen-Orient et l'Asie. Alors que nous commençons la mobilisation rapide de ce projet, nous tirerons parti de notre expertise mondiale et de nos services de gestion de projet de pointe qui contribuent à accroître la prévisibilité de la réalisation des infrastructures, ainsi que la valeur de toute la durée de vie. »

Le métro de Sydney est le plus grand projet de transport en commun de l'Australie. D'ici la fin de la décennie, Sydney aura un système de métro de classe mondiale comptant 46 stations et plus de 113 kilomètres de voie ferrée, ce qui révolutionnera les déplacements pour affaires, divertissements et loisirs.

Le projet du métro de Sydney et de l'aéroport de Western Sydney est financé par les gouvernements d'Australie et de Nouvelle-Galles-du-Sud, qui ont pour objectif commun de rendre la ligne opérationnelle lorsque l'aéroport international de Western Sydney ouvrira ses portes aux passagers.

