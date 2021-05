SNC-Lavalin obtient la désignation d'entreprise certifiée de mise en service de bâtiments axée sur le développement durable

mardi 25 mai 2021

MONTRÉAL : Le 25 mai 2021- SNC-Lavalin est heureuse d'annoncer qu'elle est une entreprise certifiée de mise en service de bâtiments, une désignation obtenue par l'Association of Energy Engineers (AEE). Cette certification démontre le haut niveau de compétence et de conformité éthique de l'entreprise en ce qui concerne la mise en service de bâtiments et la réalisation de projets durables et écoénergétiques dans le monde entier.

« En tant qu'organisation mondiale d'ingénierie, l'une des façons dont nous pouvons lutter contre les changements climatiques est d'aider à créer la transition énergétique vers une société à faibles émissions de carbone. Nous sommes déterminés à améliorer l'efficacité énergétique dans l'ensemble de nos activités et projets, a déclaré Sébastien Mousseau, vice-président principal, Énergie, réseaux et solutions industrielles, SNC-Lavalin. Cette certification montre à nos clients actuels et futurs que nous avons des normes professionnelles élevées et que nous continuerons de les aider à créer des milieux de travail durables, sécuritaires et sains. »

Pratique exemplaire reconnue, la mise en service de bâtiments devient le processus privilégié pour la construction d'installations qui réduisent la consommation d'énergie tout en maximisant la qualité environnementale et la sécurité au travail. Des établissements de soins de santé et des laboratoires pharmaceutiques aux bâtiments industriels, institutionnels, commerciaux et résidentiels, les structures modernes incluent une variété de systèmes sophistiqués. Dans le cadre de la mise en service de bâtiments, il faut vérifier et documenter la planification, la conception, l'installation, la mise à l'essai, l'exploitation et l'entretien de tous les systèmes et assemblages mis en service pour répondre aux exigences du propriétaire. De la préconception à l'occupation et à l'exploitation, le processus holistique est axé sur l'assurance qualité qui englobe la planification, la prestation, la vérification et la gestion des risques.

Notre équipe Solutions industrielles possède plus de 30 ans d'expérience à l'échelle mondiale, principalement au Canada et aux États-Unis, en matière de soutien aux usines de fabrication des secteurs pharmaceutique, de l'agroalimentaire, de la biotechnologie et des technologies médicales. Elle fournit des services de mise en service, de qualification, de validation, d'ingénierie et de construction à ces secteurs qui sont jugés essentiels pendant la pandémie de la COVID-19.

En tant que professionnels de la mise en service, nous collaborons avec des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs dans le cadre de programmes et de projets en matière de rendement énergétique. Nous le faisons au nom de nos clients, en appui à la conception et la construction de bâtiments écologiques, conformément au Conseil du bâtiment durable du Canada et au U.S. Green Building Council.

L'entreprise adopte le processus de mise en service de divers systèmes de bâtiments conformément à plusieurs normes de l'industrie, y compris : norme pour la mise en service de bâtiments CSA Z320, ASHRAE Guideline 0-2005 The Commissioning Process, ASHRAE 202-2018 Commissioning Process for Buildings and Systems, LEED v4 Énergie et atmosphère, ISPE Baseline Guide Vol. 5, et plusieurs autres.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

L'Association of Energy Engineers® (AEE®), fondée en 1977 par Albert Thumann est une société sans but lucratif de 18 000 professionnels dans plus de 100 pays. La mission de l'AEE est 'de promouvoir les intérêts scientifiques et éducatifs des membres de l'industrie de l'énergie et d'encourager les actions en matière de développement durable.' L'AEE offre des programmes éducatifs complets incluant des séminaires (en direct et en ligne), des conférences, des publications techniques ainsi que des livres et des programmes de mise en service. Les 100 chapitres d'AEE se rencontrent ponctuellement pour aborder des enjeux locaux. La liste des entreprises membres constitue un répertoire complet des personnes-ressources et de leurs activités ayant trait aux services commerciaux, industriels, institutionnels et gouvernementaux des secteurs de l'énergie et des services publics.