SNC Lavalin : obtient le mandat d'étudier la faisabilité d'un éventuel chemin de...

mercredi 15 septembre 2021

MONTRÉAL : le 15 septembre 2021 - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, est heureuse d'annoncer que son consortium avec Norda Stelo s'est vu attribuer un contrat de deux ans par la Société ferroviaire Qc Rail S.E.C. (Qc Rail) pour réaliser des études de préfaisabilité et de faisabilité afin d'évaluer la viabilité technico-économique du développement d'un éventuel chemin de fer de 370 kilomètres dans le nord du Québec. Le chemin de fer prolongerait le réseau ferroviaire national en reliant la ville de Dolbeau-Mistassini et le port en eau profonde de Baie-Comeau, ce qui offrirait aux entreprises canadiennes un nouveau corridor de transport nordique vers les marchés mondiaux. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'objectif stratégique de la société visant à accélérer la croissance des activités de ses services d'ingénierie.

« Nous détenons une longue expérience et un vaste savoir-faire en analyse et en évaluation de projets d'infrastructures partout dans le monde, notamment dans le secteur des transports collectifs et ferroviaires », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « Nous sommes fiers de pouvoir aider notre client à prendre la meilleure décision quant à la réalisation d'un projet qui peut avoir le potentiel de contribuer à la prospérité économique du Canada »

En vertu du contrat, SNC-Lavalin mènera des études topographiques, géotechniques, hydrauliques, environnementales et civiles, et proposera un tracé optimal pour le projet, y compris des plans pour les routes ferroviaires et des estimations de coûts.

« Ce projet représente très bien les capacités et les services intégrés de SNC-Lavalin », a affirmé Ben Almond, chef de la direction, Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP) au Canada de SNC-Lavalin. « C'est passionnant de participer à un projet qui pourrait mener à un chemin de fer plus efficace et financièrement avantageux pour le transport des marchandises au Canada. »

Si les résultats des études de faisabilité s'avèrent positifs, le chemin de fer sera la première voie à contourner le corridor Québec-Windsor - qui fait l'objet d'une forte circulation - et toutes ses grandes villes, soit Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Reliant les chemins de fer du Manitoba à l'est du Québec, il offrira la deuxième plus importante voie de transport ferroviaire des marchandises au Canada, ce qui stimulera le développement économique du nord du Québec et facilitera le transport vers les marchés étrangers. Les études devraient être terminées d'ici la fin du printemps 2023; si les résultats sont positifs, les travaux de construction devraient commencer peu après.

