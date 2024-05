SNDL Inc. est un détaillant de boissons alcoolisées et de cannabis du secteur privé basé au Canada, dont les enseignes de vente au détail comprennent Ace Liquor, Wine and Beyond, Liquor Depot, Value Buds, Spiritleaf et Firesale Cannabis. Ses secteurs d'activité sont la vente au détail de boissons alcoolisées, la vente au détail de cannabis, les activités liées au cannabis et les investissements. Le secteur de la vente au détail de boissons alcoolisées comprend la vente de vins, de bières et de spiritueux dans les magasins d'alcool. Le secteur de la vente au détail de cannabis comprend la vente privée de cannabis récréatif par l'intermédiaire de magasins de vente au détail de cannabis franchisés. Le secteur des opérations liées au cannabis comprend la culture, la distribution et la vente de cannabis à usage adulte et médical sur le marché national et à l'exportation, la fourniture de services de transformation du cannabis, ainsi que le développement de produits, la fabrication et la commercialisation de biens de consommation liés au cannabis. Le secteur des investissements comprend le déploiement de capitaux dans des opportunités d'investissement. Son portefeuille de marques de cannabis comprend Top Leaf, Vacay, Grasslands et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques