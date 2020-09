La valeur du jour à Wall Street - SNOWFLAKE triomphe lors de ses premiers pas en Bourse 0 16/09/2020 | 17:33 Envoyer par e-mail :

Snowflake a levé 3,36 milliards de dollars en vendant 28 millions d'actions au prix de 120 dollars.



Snowflake comprend parmi ses actionnaires Berkshire Hathaway et Salesforce Ventures, qui ont investi chacun 250 millions de dollars.





Snowflake réussit avec les honneurs son entrée en Bourse. Le titre du service de stockage et d'analyse de données basé sur le cloud devrait ouvrir entre 190 et 195 dollars selon des données FactSet, à comparer avec un prix d'introduction de 120 dollars. La fourchette indicative était de 100 à 110 dollars après avoir été nettement relevé par rapport à un maximum de la fourchette initiale de 85 dollars. Sur la base de 120 dollars, Snowflake est ainsi valorisé environ 33 milliards de dollars.

