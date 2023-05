Snowflake Inc. : Citigroup optimiste sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2024 2 770 M - 2 583 M Résultat net 2024 -965 M - -899 M Tréso. nette 2024 2 970 M - 2 769 M PER 2024 -52,6x Rendement 2024 - Capitalisation 48 206 M 48 206 M 44 947 M VE / CA 2024 16,3x VE / CA 2025 11,9x Nbr Employés 5 884 Flottant 89,7% Graphique SNOWFLAKE INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SNOWFLAKE INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 42 Dernier Cours de Clôture 147,91 $ Objectif de cours Moyen 182,92 $ Ecart / Objectif Moyen 23,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Frank Slootman Chairman & Chief Executive Officer Michael P. Scarpelli Chief Financial Officer Thierry Cruanes Chief Technology Officer Sunny Bedi Chief Information & Data Officer Jonathan Sander Security Field Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SNOWFLAKE INC. 3.04% 48 206 ACCENTURE PLC 9.34% 184 256 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. 1.13% 145 630 SIEMENS AG 18.51% 130 595 IBM -10.80% 115 104 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -10.41% 86 921