Snowflake Inc. est un fournisseur de plateforme de données en nuage. La plateforme de l'entreprise permet aux clients de consolider les données en une source unique afin d'obtenir des informations commerciales, de créer des applications basées sur les données et de partager les données. La plateforme de l'entreprise prend en charge une stratégie multi-cloud, y compris une approche cross-cloud pour mélanger et associer les clouds. Son architecture de données partagées multi-clouds permet un partage de données gouverné et sécurisé en temps réel. Elle permet de créer un échange de données privé pour partager et collaborer avec les partenaires commerciaux, les fournisseurs et les employés dans un centre de données géré de manière centralisée. En exploitant les performances du cloud public, la plateforme de la société permet aux clients d'unifier et d'interroger les données pour prendre en charge divers cas d'utilisation. Elle fournit également un accès aux données sans friction et régi de manière à ce que les utilisateurs puissent partager des données en toute sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de leur organisation, généralement sans copier ou déplacer les données sous-jacentes.

Secteur Services et conseils en informatique