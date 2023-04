Snowflake Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration

Snowflake Inc. a annoncé la nomination de Mark D. McLaughlin à son conseil d'administration à compter du 5 avril 2023, suite à la démission de Carl M. Eschenbach, qui a récemment été nommé Co-CEO de Workday. De 2011 à 2018, Mark a été directeur général et président du conseil d'administration de Palo Alto Networks et vice-président du conseil d'administration jusqu'en décembre 2022. De 2009 à 2011, Mark a été président et directeur général de VeriSign Inc. Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions chez VeriSign, notamment celle de vice-président exécutif chargé des produits et du marketing.

Le président Barack Obama l'a nommé membre du Comité consultatif présidentiel sur les télécommunications de sécurité nationale en janvier 2011, et il a siégé à ce comité jusqu'en avril 2023. Mark est actuellement président du conseil d'administration de Qualcomm Inc. et administrateur de Snorkel.AI. Mark est titulaire d'une licence de l'Académie militaire américaine de West Point et d'un doctorat en droit de la faculté de droit de l'université de Seattle.