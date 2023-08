SNP Schneider Neureither & Partner SE est une entreprise allemande spécialisée dans les services de technologies de l'information (TI). La société a deux segments opérationnels : Professional Services, qui propose des services de conseil et de formation, et Software qui propose la vente de logiciels et des contrats de maintenance. Elle propose des logiciels et des services liés aux logiciels pour la transformation des systèmes informatiques, ainsi que l'optimisation des processus de service et de support. La plateforme de transformation est basée sur l'expérience de plus de 1 500 projets. Les principaux produits de la société comprennent SNP Business Landscape Management (BLM SNP), qui structure le processus de consultation à l'aide de modules standardisés ; SNP Dragoman, qui automatise et simplifie l'ensemble du processus de traduction ; SNP Transformation Backbone, qui prend en charge la transformation des systèmes SAP, ainsi que Business Landscape Transformation (BLT). L'entreprise fournit des services à des sociétés opérant à l'échelle mondiale dans les domaines de l'industrie, de la finance et des services.

Secteur Services et conseils en informatique