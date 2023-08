Sobha Limited est un promoteur immobilier basé en Inde. La société est engagée dans la construction, le développement, la vente, la gestion et l'exploitation de townships, de projets de logement, de locaux commerciaux et d'autres activités connexes. La société opère à travers deux segments : Le segment immobilier et le segment contractuel et de fabrication. Son secteur immobilier est engagé dans la construction, le développement, la vente, la gestion et l'exploitation de tout ou partie des communes, des projets de logement et d'autres activités connexes. Ce secteur comprend également la location de locaux commerciaux appartenant à l'entreprise. Il construit des appartements présidentiels, des villas, des maisons en rangée, des appartements de luxe et de très grand luxe, des lotissements et des maisons de rêve. Son secteur contractuel et manufacturier comprend le développement de locaux commerciaux et d'autres activités connexes, ainsi que des activités manufacturières liées à l'aménagement intérieur, au vitrage, à la métallurgie et aux produits en béton.

Secteur Développement et opérations immobilières